La OTAN afirma que su futuro pasa por "un pilar europeo más fuerte"

El representante especial de la OTAN para el flanco sur, Javier Colomina, interviene en el Foro La Toja – Enlace Atlántico, bajo el lema "La relación atlántica y el futuro de Europa", en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, Portugal. ( EFE/EPA/TIAGO PETINGA )

El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, el español Javier Colomina, abogó este miércoles por un Alianza "distinta, con un pilar europeo más fuerte, pero siempre dentro de un vínculo transatlántico" durante su participación en el Foro La Toja en Lisboa.

"Es indudable que los retos que nos ha planteado la administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump desde su llegada han sido distintos a los que conocíamos hasta ahora, sobre todo en la forma en la que se han planteado y en la urgencia por la cual se han planteado", reflexionó Colomina.

Sobre la realidad actual de la OTAN, Colomina afirmó que "es indudable que estos son días complicados para la Alianza por varios motivos, y no todos ellos están relacionados con cómo se comporta el presidente norteamericano".

Y en cuanto al futuro, consideró que Europa debe ser "capaz de tener una sola voz y una voz más potente, ya que la que tiene (ahora) está dividida".

Pero no tiene por qué ser "una alternativa a lo que existe ahora mismo", opinó el representante. "En mi opinión el camino es una OTAN distinta, con un pilar europeo más fuerte, siempre dentro de un vínculo transatlántico", continuó.

Esto porque, a día de hoy, Estados Unidos "sigue suponiendo más de la mitad del presupuesto en inversión en defensa que tiene la OTAN", a pesar de los esfuerzos que han hecho europeos y canadienses.

Enfrentamientos entre Trump y Sánchez

Colomina participó en una charla bajo la premisa 'La relación atlántica y la seguridad europea', junto al exministro de Exteriores de Portugal (2022-2024) Augusto Santos Silva y el director del Centro para Europa y Eurasia del Instituto Hudson, Peter Rough.

Rough reflexionó sobre los enfrentamientos que han tenido Trump y el presidente español, Pedro Sánchez, por el presupuesto en defensa y por la guerra en Irán y dijo que "los estadounidenses evaluarán la situación una vez que termine esta campaña y ya veremos cómo evoluciona todo".

"Es cierto que el presidente no siempre se ha comportado como se esperaba de él, y creo que hoy se ha dicho que la política exterior no es un 'reality show'. Pero, por lo que veo desde Washington, no creo que Pedro Sánchez esté haciendo otra cosa que jugar a la política" con su postura, subrayó.

Por su parte, Colomina se refirió al papel que está jugando España para decir: "Creo que no hay ningún aliado que no valore el papel que España juega, tiene más de 2.000 soldados desplegados a día de hoy".