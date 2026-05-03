Las bases de EE.UU. en Alemania, su "punta de lanza" en Europa e importante motor económico

Friedrich Merz, canciller alemán, dice que su país está preparado para el retiro de las tropas estadounidenses. ( AFP )

Las bases militares de EE.UU. en Alemania son la "punta de lanza" del Ejército estadounidense en Europa para operaciones en el continente, África y Oriente Medio, con una decena de bases de peso y más de 36,000 soldados desplegados en el país centroeuropeo, que se beneficia de esa presencia no solo militarmente y por su efecto disuasorio, sino también económicamente.

EE.UU. tenía aproximadamente 68,000 militares asignados de forma permanente a sus bases en Europa en diciembre de 2025, según el Defense Manpower Data Center (DMDC), cifra que no incluye a las fuerzas rotatorias enviadas a misiones o ejercicios.

Eso significa que casi la mitad se encuentra en Alemania, país con más militares del país norteamericano fuera de EE.UU. solo por detrás de Japón, que cuenta con unos 54,000.

Hospitales, logística, entrenamiento y OTAN

En Alemania se calcula que hay unas 40 instalaciones militares estadounidenses de diferente tamaño, si bien las grandes son aproximadamente una decena y se encuentran sobre todo en el sur y suroeste del país.

Por ejemplo, la base aérea de Ramstein, la mayor fuera de EE.UU. se encuentra en el estado federado de Renania-Palatinado. La base es, además de la logística, importante para el despliegue de drones, incluido en Oriente Medio.

En esta base también se encuentra desde 1974 el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, que es responsable de planificar, realizar ejercicios y ejecutar operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles dentro del área de responsabilidad europea de la OTAN.

A su vez, la sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando para África (AFRICOM) se encuentra en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg; el mayor hospital militar fuera de Estados Unidos está en Landstuhl; también en Renania-Palatinado; y el mayor campo de entrenamiento militar fuera del país norteamericano está situado cerca de Grafenwöhr, en Baviera.

Además, se estima que hay unas 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, un dato que recoge la cadena de televisión pública 'ARD', pero que no es público.

De ahí que no sea de extrañar que el anuncio de la retirada de unos 5.000 soldados que hizo el Pentágono el viernes y la advertencia en la víspera del presidente Donald Trump de que al final serán "muchos más" hayan generado inquietud en las regiones que acogen las diferentes bases estadounidenses.

Impacto en empleo y gasto

Miles de puestos de trabajo dependen de la presencia militar estadounidense en Alemania.

Todavía se desconoce qué regiones se verán afectadas. Por ahora ha trascendido que EE.UU. quiere retirar en los próximos seis a doce meses una brigada completa ya desplegada y a un batallón de fuego de largo alcance que debía llegar al país más adelante este año, según medios como CBS News y The Washington Post.

Sin embargo, la inquietud ya se percibe al menos en Renania-Palatinado, donde muchos empleos dependen de la presencia estadounidense.

"La fuerza económica de la presencia militar estadounidense puede estimarse en más de 2.000 millones de dólares por año fiscal", afirmó la víspera el alcalde de Ramstein, Ralf Hechler.

El propietario del restaurante "Big Emma" en Ramstein, Andreas Hausmann, dijo a la cadena de televisión NTV que cada puesto de trabajo en el municipio de unos 18.000 habitantes depende directa o indirectamente de la base aérea.

El primer ministro saliente de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, también se mostró preocupado por el anuncio.

El primero recalcó que "no se trata solo de la cooperación en cuestiones de política de seguridad". "También es una cuestión de política económica que las fuerzas estacionadas estén aquí", dijo.

Al mismo tiempo pidió cautela, porque, según dijo, "hay indicios" de que la retirada parcial de soldados podría tener lugar en Grafenwöhr, en Baviera.