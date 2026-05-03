Rusia ingresará 2,667 millones de dólares adicionales gracias a altos precios del petróleo

Rusia se ha beneficiado como pocos países de la guerra en Medio Oriente, por al alza del precio de petróleo. ( EFE )

El ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov, informó este domingo que el presupuesto ruso recibirá 200,000 millones de rublos (2,667 millones de dólares) adicionales debido al alza de los precios del petróleo.

"Esperamos ingresos adicionales. Pero quiero aclarar de inmediato que los niveles de ingresos y déficits de los últimos dos meses se mantienen iguales. (...) Estamos hablando de una suma aproximada de 200,000 millones de rublos", declaró el ministro a la prensa local, citado por TASS.

Esta semana el viceprimer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, aseguró que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no desatará una guerra de precios del crudo en el mercado internacional debido al déficit de hidrocarburos.

Rusia casi duplicó en marzo sus ingresos por la exportación de petróleo respecto al mes anterior debido al alza de los precios por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Rusia, sin sanciones de Estados Unidos

El pasado 17 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó temporalmente, hasta el 16 de mayo, la suspensión de la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, en un momento en que la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo.

La decisión afecta a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.

Las únicas sanciones que se mantienen en pie son contra las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.

Rusia: gran beneficiada por la guerra

Cada aumento de 11 dólares por barril por encima del nivel establecido por Rusia para su presupuesto -59 dólares- podría generar 28,000 millones de dólares suplementarios de aquí al fin del año, indicó el diario pro-Kremlin Izvestia en marzo pasado.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, y que afecta el suministro desde los estados productores del Golfo, beneficia los suministros rusos, indica el diario.