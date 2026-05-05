Francia incita al G7 a hacer frente al "casi monopolio de China" con las tierras raras

En la provincia de Pedernales se concentra gran parte de las "tierras raras" localizadas en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Comercio Internacional de Francia, Nicolas Forissier, incitó a los líderes del G7 a hacer frente "al casi monopolio de China" en la producción y tratamiento de las tierras raras y otros minerales críticos y dijo desear que haya "una convergencia" con Estados Unidos sobre este asunto.

En una reunión organizada por la patronal francesa y previa a la ministerial sobre comercio internacional que agrupa en París a representantes del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá más la UE), Forissier demandó "esfuerzos colectivos" en un mundo que ya no está regido "por normas establecidas".

"No logramos construir un modelo económico lo suficientemente sólido y resiliente frente a -digamos las cosas como son- una situación de casi monopolio por parte de China, que actualmente produce, recicla y vende cerca del 80 % de las tierras raras. Por lo tanto, es necesario que podamos contar los unos con los otros", instó el ministro francés.

Las tierras raras son vitales para fabricar elementos de motores de coches eléctricos, aerogeneradores y pantallas táctiles, entre otros productos con alto valor económico.

Forissier habló además de la relación con Estados Unidos sobre los minerales críticos en general.

"Estamos trabajando y debatiendo eficazmente con nuestros amigos estadounidenses, quienes han lanzado su propia iniciativa sobre estos temas con los que debemos, a la vez, colaborar y -así lo espero- converger. Por lo tanto, este trabajo no debe quedarse en un simple intercambio político o entre administraciones", indicó.

En paralelo a la ministerial del G7 de Comercio, el responsable de Comercio Internacional de EE.UU., Jamieson Greer, no estuvo físicamente, pero dejó un vídeo previamente grabado.

En el mismo, insistió en que la política comercial de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se basa en intereses de "política doméstica", que pueda responder, en primer lugar, a problemas como la desindustrialización del país.

Sí que atendió a la reunión organizada por la patronal francesa Medef el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu.

"Canadá está ayudando a construir las cadenas de suministro de minerales críticos de las que dependen las economías del mundo: litio, cobalto, níquel y cobre", resaltó Sidhu, quien aseveró que su país es "el único socio del G7 y miembro de la OTAN que posee los 12 minerales críticos identificados por la OTAN como esenciales para la defensa".

El anfitrión de la reunión empresarial de hoy, el presidente del Medef, Patrick Martin, comentó que "las empresas francesas no piden ni el cierre ni el repliegue".

"Lo que piden -añadió- son reglas del juego equitativas y una competencia leal, una doctrina legible".

Este encuentro forma parte de las diferentes reuniones previas del G7 antes de la cumbre que se celebrá en Évian (sureste de Francia, del 15 al 17 de junio) y que deberá reunir a los jefes de Estados y de Gobierno de las siete grandes economías.