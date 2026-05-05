Starmer avisa a Irán de que no tolerará los intentos de ataques antisemitas en Reino Unido

Unos 300 miembros de la comunidad judía en el Reino Unido se congregaron frente a la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para exigirle un "plan serio" de protección tras los crecientes ataques antisemitas en el país. ( EFE/LUIS CAMPELLO )

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió este martes a Irán de que los intentos de incitar a la violencia y el odio en el Reino Unido "no serán tolerados", en alusión a las sospechas de que Teherán está respaldando varios ataques de cariz antisemita registrados en las últimas semanas en el país.

"Nuestro mensaje a Irán, o a cualquier otro país que intente promover la violencia, el odio o la división en la sociedad, es que no lo toleraremos. Por eso estamos agilizando la aprobación de legislación para hacer frente a estas amenazas", afirmó el líder laborista en una declaración en su residencia oficial de Downing Street.

En las últimas semanas se registraron varios ataques antisemitas, como el incendio provocado contra cuatro ambulancias gestionadas por una organización de la comunidad judía en Londres, así como el apuñalamiento de dos ciudadanos judíos en el barrio de Golders Green, al norte de la capital británica.

Dos días antes de celebrarse elecciones locales parciales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales, Starmer convocó este martes en Downing Street a políticos, representantes de las fuerzas del orden, de la educación, a sindicalistas y empresarios para abordar los casos de antisemitismo en el país, una situación que ha calificado de "crisis".

En su comparecencia ante los medios y las personas convocadas a esa reunión, el político laborista adelantó que el Gobierno espera aprobar con urgencia nueva legislación para hacer frente a este tipo de amenazas.

"Una de las líneas de investigación es si un Estado extranjero ha estado detrás de algunos de estos incidentes. Estamos investigando, por supuesto, todas las posibilidades. Y tenemos claro que estas acciones tendrán consecuencias si se demuestra que así es", agregó.

Medidas contra el antisemitismo

Asimismo, prometió nuevas medidas para aplicar la "tolerancia cero" hacia el antisemitismo en los campus universitarios.

"En nuestras escuelas, colegios y universidades, estamos invirtiendo siete millones de libras (ocho millones de euros) para combatir el antisemitismo, garantizando al mismo tiempo que se imparta educación sobre el Holocausto en todos los centros educativos", explicó.

Starmer indicó que se pedirá a las universidades medidas disciplinarias cuando haya casos de antisemitismo y que den a conocer "la magnitud del problema en sus campus, así como las medidas específicas que han adoptado para combatirlo. No toleraremos la inacción".

"Les pido a todos y cada uno de ustedes que reflexionen sobre la forma que adopta el antisemitismo en los sectores que lideran, sobre cómo se le permite enquistarse y propagarse, y sobre el trabajo que están realizando actualmente para erradicarlo", dijo.

En las últimas semanas también hubo intentos de incendio contra dos sinagogas en Londres, mientras que la policía antiterrorista investiga otro ocurrido esta madrugada contra una antigua sinagoga en el barrio de Whitechapel, al este de Londres.