León XIV, un papa en busca de la unidad en la Iglesia en su primer año de pontificado

El Papa León XIV saluda a su llegada a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, para su audiencia general semanal, el miércoles 29 de abril de 2026. ( EFE )

Pocos cambios pero significativos y sobre todo sin rupturas, en busca de diálogo y unidad: así ha sido el primer año de León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025 tras un pontificado de Francisco que dejó una Iglesia totalmente polarizada.

El primer año del papado del estadounidense-peruano Robert Prevost ha dejado claro su carácter de canonista, matemático, y por tanto ordenado y sistemático en sus elecciones, pero también el de ser pastor, demostrando su cercanía a los más desfavorecidos desde su amplia experiencia como misionero y obispo de Chiclayo en Perú.

Unidad y paz

Massimo Faggioli, destacado historiador de la Iglesia y profesor de teología y estudios religiosos en la Universidad de Villanova en Filadelfia (EE. UU.) publicará en los próximos meses un libro que justo se titula: "León XIV y la Iglesia global: unidad y paz", palabras que considera el perfecto resumen de este año.

"Él desea la unidad en la Iglesia porque es la única forma de que la Iglesia sea también un instrumento de paz en el exterior. Y por eso es un hombre que considera importante un gobierno que funcione en la Iglesia", explica a EFE.

Prevost, añade, es canonista de formación y agustino, "y para un agustino el tema de la unidad, de la concordia, de la comunidad es mucho más importante, por ejemplo, que lo que para Francisco era la idea de 'haced lío'. Son ideas un poco diferentes".

Las ponderadas decisiones de León XIV han sido recibidas con entusiasmo tanto por el sector progresista de la Iglesia como por el conservador.

Un ejemplo es la decisión de acabar con el llamado "G8", el consejo de unos pocos cardenales que creó Francisco para asesorarle, y sustituirlo por una nueva forma de gobierno "de colaboración y escucha": consistorios y reuniones en Roma de todos los cardenales, al menos un par al año. El primero fue en enero de 2026 y el segundo se celebrará el 26 y 27 de junio.

Un nuevo equipo para mejorar el sistema

Para la periodista estadounidense Elise Ann Allen, biógrafa del papa con su libro 'León XIV: Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI' -que incluyó la primera entrevista al pontífice-, destaca a EFE que "ha habido pocos cambios y significativos".

En marzo, León XIV designó al arzobispo australiano Antonio Randazzo como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, en sustitución de Filippo Iannone, que había pasado al Dicasterio para los Obispos en 2025, donde Prevost fue prefecto antes de su elección. Dos conocidos canonistas.

El gran cambio de estos doce meses ha sido el nuncio en Colombia, Paolo Rudelli, nombrado sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, cargo clave en la coordinación interna mientras mantiene como secretario de Estado a Pietro Parolin, muy apreciado por los eclesiásticos por su carácter conciliador.

"Todos los nuevos nombramientos son figuras con base canónica, tienen una visión basada las leyes, y esto indica que el papa piensa que muchos de los problemas en la organización de la Iglesia son canónicos, que tienen raíces en una mala gestión, por lo que él lo que quiere es reorganizar todo, construir con una base más ordenada", explica.

Escucha a las víctimas de abusos, pero sin medidas

León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de "tolerancia cero" ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es "esencial" para la prevención.

Ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como "un paso histórico y esperanzador" y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como "profundo y doloroso". En el próximo viaje a España será determinante su posible encuentro con las víctimas

Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) demuestra que es necesario revisar todo el sistema judicial de este tipo de casos, lo que León XIV aún no ha hecho.