Francia envía a su portaviones al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva

Imagen de archivo del estrecho de Ormuz, ya cerrado, con un escaso tránsito. ( EFE )

Francia anunció este miércoles el envío de su portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva de escolta de mercantes en esa zona que pueda lanzarse en los próximos días, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir esa vía marítima.

"El movimiento del Grupo Aeronaval (GAN) no tiene que ver con las operaciones militares iniciadas en la región y completa el dispositivo de seguridad", señaló en un comunicado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas.

Agregó que el Charles de Gaulle atravesó el canal de Suez este miércoles camino del mar Rojo para acercarse a Ormuz, cuyo cierre "tiene un impacto mundial".

El envío del buque insignia de la Marina francesa, que se encontraba ya en aguas del Mediterráneo prestando labores de seguridad para los aliados galos en la zona, responde a la iniciativa multinacional lanzada por París junto a Londres para "contribuir al restablecimiento de la navegación en el estrecho de Ormuz".

La misma, en coordinación con los países de la zona, persigue efectuar labores de escolta y de seguridad en esa vía marítima una vez que se haya alcanzado un acuerdo para su apertura y a ella se han adherido ya más de cuarenta naciones.

Aunque todavía no está en marcha esa misión, Francia busca "reducir los plazos" de su puesta en marcha, señaló el Estado Mayor.

Objetivo: evaluar el contexto operativo

Con el Charles de Gaulle a las puertas del estrecho de Ormuz París podrá "evaluar el contexto operativo regional antes de la puesta en marcha de la misión", además de "ofrecer opciones suplementarias de salida de la crisis reforzando la seguridad en la región", agregó.

Además, el portaaviones permitirá "disponer de una capacidad de integración de los medios de los países que quieran inscribirse en la misión" con "un dispositivo defensivo y adaptado, que respeta el Convenio de la ONU sobre el derecho del mar".

Finalmente, Francia considera que con esta iniciativa "contribuye a dar seguridad a los actores del comercio marítimo".