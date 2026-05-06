El liderazgo de Starmer a prueba en comicios locales y regionales de mañana en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street para la sesión de preguntas al primer ministro en Londres, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

Las elecciones que se celebran mañana jueves en el Reino Unido para renovar la composición de los parlamentos autonómicos de Escocia y Gales y una buena parte de los municipios ingleses supondrán una prueba de fuego para el primer ministro británico, Keir Starmer, cuya popularidad está en horas bajas.

Casi dos años después de ganar por amplia mayoría las generales británicas, el laborismo de Starmer afronta una debacle, a juzgar por los sondeos, que sitúan al partido ahora en el poder por detrás del populista de derechas Reform UK y de los Verdes, liderados por el izquierdista Zack Polanski.

Crisis que han minado la popularidad de Starmer

Tras llegar al poder en julio de 2024, Starmer ha tenido que lidiar con una serie de reveses, como las protestas de grupos de extrema derecha por el uso de hoteles para albergar a solicitantes de asilo, o las críticas por aceptar regalos, como ropa de lujo o entradas a conciertos y partidos de fútbol.

A esto se ha sumado el descontento por el débil crecimiento económico del país y difíciles decisiones fiscales, como el recorte del subsidio de combustible para invierno a pensionistas o el alza de impuestos sobre la herencia de tierras agrícolas.

El aumento de pateras que cruzan el Canal de la Mancha también está jugando contra él, por no mencionar los recurrentes ataques personales de Donald Trump por no haber logrado el apoyo británico en sus ataques contra Irán.

La última crisis para Starmer fue la referida a su discutible designación del exministro Peter Mandelson como embajador británico en EE. UU., que tuvo que revertir en septiembre de 2025 por sus pasados vínculos con el fallecido pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Once millones votan en Inglaterra, Escocia y Gales

Unos once millones de personas están convocadas a esta cita electoral en Inglaterra, Escocia y Gales, donde los colegios abrirán a las 07.00 hora local (06.00 GMT) y cerrarán a las 22:00 (21:00 GMT), aunque el grueso de los resultados se conocerán el viernes por la tarde.

En Inglaterra, la nación más poblada del Reino Unido, están en juego 5,000 puestos de concejales de 136 consistorios -unos renovados por completo y otros parcialmente- y se elegirá a los alcaldes de seis municipios, de los que cinco corresponden a Londres: Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets y Croydon. El sexto es Watford, a las afueras de la capital británica.

A diferencia de la alcaldía de la capital, presidida por Sadiq Khan -que no se renueva-, los 32 municipios en que está dividida la ciudad tienen la labor de atender el cuidado de ancianos, recolectar la basura, gestionar las bibliotecas y autorizar planes de construcción de viviendas.

El laborista Khan, en cambio, cuenta con poderes más amplios, como el transporte de toda la capital, la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) o grandes proyectos de construcción.

Actualmente en Inglaterra, los laboristas cuentan con 2,569 concejales, seguidos de los conservadores con 1,369, los liberal demócratas con 693, los Verdes con 144 y Reform UK 2, mientras que el resto de asientos corresponden a independientes.

Los votantes tendrán la opción de depositar un voto por cada puesto de concejal de su consistorio. Al igual que en las generales, un solo candidato, el que obtenga la mayoría de los votos, se lleva el asiento.

En Escocia, los votantes elegirán a los 129 miembros que componen el Parlamento de Holyrood (regional/Edimburgo), de los que 73 corresponden a las circunscripciones en que está dividida Escocia y 56 son representantes de las regiones.

Se da por casi segura la victoria del Partido Nacional Escocés (SNP), que actualmente controla el Parlamento de Edimburgo con 64 escaños, seguido de los conservadores y de los laboristas.

La elección en Escocia será por el sistema de representación proporcional y los votantes tendrán que rellenar dos papeletas: una por su circunscripción y otra por la región escocesa a la que pertenecen.

En Gales, los ciudadanos elegirán el nuevo Parlamento de Cardiff (llamado Senedd), que en esta cita electoral quedará ampliado: de los 60 escaños pasará a 96, seis por cada una de las 16 circunscripciones en que está dividida Gales.

Al igual que en Escocia, el sistema que se aplica en el territorio galés es la representación proporcional.

Las encuestas anticipan un fuerte avance de los nacionalistas de Plaid Cymru, que puede suponer un duro revés para los laboristas, que durante más de dos décadas han controlado cómodamente el Senedd.