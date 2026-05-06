Mueren 3,000 cerdos al incendiarse una granja en Bélgica

Reportes de agencias de prensa indican que los incendios en granjas suelen producirse por fallas en el sistema eléctrico de las propiedades. ( FUENTE EXTERNA )

Cerca de 3,000 cerdos han muerto en el incendio ocurrido este miércoles en una granja porcina en la localidad de Temse, en el noreste de Bélgica.

El incendio comenzó hacia las 12.30 y se propagó rápidamente por todas las instalaciones, informó la agencia Belga.

Numerosos efectivos de urgencias acudieron inmediatamente al lugar de los hechos y tras una hora de intervención lograron controlar el fuego, aunque todavía continúan las labores de extinción.

Sin embargo, no fue posible salvar a los animales.

El alcalde del municipio, Hugo Maes, pidió a los vecinos que cierren puertas y ventanas debido al humo, pero ha añadido que no se ha detectado ninguna liberación de amianto.

Otro incendio, en España

El pasado 4 de mayo, en España se produjo un incendio en una granja de cerdos en Villalba de los Barros que provocó la muerte de alrededor de 200 ejemplares y la nave en la que se encontraban, sindaños personales.

La granja de Extremadura forma parte de un modelo de producción en la zona.