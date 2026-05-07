Elecciones en un barrio judío de Londres: fuerte presencia policial y votos contra Starmer

Vista de un lugar de votación en las elecciones locales de Londres en la zona de Upminster, Londres. ( EFE/ LUIS CAMPELLO )

El barrio londinense de Golders Green, al norte de la ciudad y con mayoría de población judía, vivió este jueves un día electoral marcado por una fuerte presencia policial, explicable por los recientes ataques de corte antisemita, y con urnas previsiblemente cargadas de votos contra el actual primer ministro británico, Keir Starmer.

Dos agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) custodian la entrada de uno de los colegios electorales del barrio, situado en un edificio que alberga, de forma compartida, la biblioteca municipal y la sede local de la organización judía ortodoxa Chabad Lubavich.

Junto a ellos, un hombre de mediana edad, que se presenta con su apellido, Romboni, porta un chaleco reflectante con la palabra "seguridad" y recibe de manera afable a los vecinos que acuden a votar: "Respeto a vuestra gente", le dice a uno de ellos.

Romboni, que reside casi en la punta opuesta de la ciudad, explica a EFE que le han contratado de manera privada para reforzar la seguridad en la zona durante esta jornada electoral y "después de los ataques".

A solo unas calles de distancia, el pasado 29 de abril fueron acuchillados a plena luz del día dos hombres de 34 y 76 años pertenecientes a la comunidad judía, en un incidente declarado como un acto terrorista y enmarcado en un aumento de incidentes antisemitas en el Reino Unido y, en concreto, en este barrio.

En la misma calle del colegio electoral, se agrupan en pocos metros un establecimiento de artículos judaicos, varios supermercados y restaurantes con certificación 'Kosher'. En las paredes, además, hay pegatinas con banderas de Israel, inscripciones en hebreo y proclamas de apoyo a los soldados del Ejército israelí.

Los conservadores como valor seguro

Evan, un judío alemán vecino de Golders Green, confiesa a EFE que los ataques recientes en la zona contra su comunidad han influido para decantar su voto hacia el Partido Conservador. Pese a que los comicios de hoy son solo a nivel local, su papeleta entró a la urna en clave nacional.

"Los laboristas están arruinando el país financieramente, por eso lo hemos hecho. Con Los Verdes (Green Party, en inglés) no hay nada que hacer, así que el único que potencialmente se preocupa por la comunidad judía es el Partido Conservador", explica.

De acuerdo con las estimaciones de la página PollCheck, la formación 'tory' podría acumular hasta un 58 % de los votos en este distrito; mientras que los laboristas pasarían a ser la cuarta opción, con solo un 5 % de los votos.

Sin embargo, Andrea, una vecina de Golders Green oriunda de Rumania, dice haber confiado su voto al Partido Laborista, pese a su descontento con el Gobierno de Starmer, porque ha priorizado el trabajo de los representantes del distrito a nivel local.

"Votas a la persona que te ayuda, no al partido. El partido puede cambiar, el líder del partido puede cambiar, pero las personas (del barrio) te conocen", comenta.

En este sentido, vaticina que el primer ministro dimitirá "la próxima semana", y le culpa de los resultados "muy malos" que se estiman para los laboristas en estos comicios locales: "La gente piensa que él (Starmer) es malo y si tienes un concejal no importa porque su voz no será escuchada".

La segunda posición

Sorprende, en cambio, que el Green Party haya escalado hasta la segunda posición en los sondeos para Golders Green, con un 16.4 % de los votos, en una zona de mayoría judía, dado que las acusaciones de antisemitismo persiguen a varios miembros del partido e incluso a su líder, Zach Polanski, que por cierto es judío.

Una encuesta realizada por el semanario 'Jewish Weekly' -que se ofrece gratuitamente en las calles de Golders Green- afirma que el 75 % de los judíos británicos cree que el Green Party "tolera" el antisemitismo.