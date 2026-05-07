Condenan en Francia a 6 años de cárcel a un exdentista por graves lesiones a pacientes

Un exdentista portugués fue condenado este jueves en Francia a seis años de cárcel por provocar graves y permanentes lesiones en decenas de pacientes por intervenciones injustificadas que procuraban, además, estafar a la Seguridad Social francesa.

El Tribunal Correccional de Mende, en el departamento de Lozère (sur de Francia), condenó al hombre, de 61 años, a seis años de prisión en firme tras ser juzgado por los cargos de delitos de lesiones seguidos de mutilación o incapacidad permanente y estafa en perjuicio de un organismo de protección social.

El exdentista echó la culpa a su asistente de las intervenciones dentarias que causaron daños irreversibles.

Tras ejercer durante dos décadas en Portugal y Mozambique, José Pereira Mendes (Coimbra, 1964) trabajó como dentista liberal en Badaroux (Francia), una pequeña localidad cercana a Mende, entre finales de 2018 hasta su arresto en enero de 2021.

Impacto en los pacientes y perjuicios económicos

Muchos de los pacientes víctimas del exdentista presentan lesiones permanentes en la boca y tienen dificultades para masticar.

Uno de los abogados de la acusación popular denunció que el credo de Mendes era arrancar dientes (sanos), poner implantes y facturar.

La Caja Común de la Seguridad Social (CCSS) de Lozère ha calculado un perjuicio de 330,000 euros por la facturación de actos médicos injustificados o no realizados, así como por la codificación errónea de tratamientos para obtener reembolsos indebidos.