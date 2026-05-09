Macron: la UE "puede y debe mejorar aún más" para ser "fuerte, poderosa e independiente"

Los visitantes observan una fotografía del presidente francés Emmanuel Macron durante el evento de puertas abiertas del Día de Europa 2026 en la sede del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. ( EFE/EPA/OLIVIER HOSLET )

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este sábado que "Europa puede y debe mejorar aun más" porque todavía "queda mucho por hacer", en un mensaje por el Día de Europa en el que defendió la necesidad de seguir trabajando por una Unión Europea "fuerte, poderosa e independiente".

En un encendido alegato por la UE, Macron llamó a sentirse "orgullosos de ser europeos" y destacó la ambición de construir "el continente más ecológico", líder en innovación, tecnología y soberanía industrial, capaz de reducir sus dependencias estratégicas y defender "los valores democráticos y humanistas".

Macron sostuvo que Europa ha demostrado su capacidad de respuesta ante las grandes crisis recientes, desde la pandemia y las turbulencias económicas hasta la guerra en Ucrania. Según el jefe del Estado francés, la UE actúa "rápido, con fuerza y en solidaridad" cuando "la Historia llama a nuestra puerta".

Defendió además que la UE va "mucho más allá" de los beneficios de su mercado único y subrayó, en ese sentido, su apoyo a la agricultura, la juventud, las universidades, la investigación, el empleo, la cultura, la seguridad y la independencia estratégica del continente.

En su mensaje en redes sociales, Macron recordó que la UE nació "de las ruinas" y del rechazo al nacionalismo y a la guerra tras los conflictos del siglo XX.

"Es un legado arrancado de las ruinas, un tesoro forjado por el coraje de aquellas y aquellos que se negaron a que el nacionalismo y la guerra fueran nuestro destino", señaló.

Aseguró que desde 2017, cuando inició su mandato como presidente, ha dedicado su energía al proyecto europeo porque "una parte significativa" del futuro y de la soberanía de Francia "se juega allí".

Y mantuvo que "Europa respeta y fortalece nuestras naciones", en contra de lo que afirma la extrema derecha.

Nuevas generaciones

Macron apeló además a las nuevas generaciones para "hacer vivir a Europa, amarla y transformarla" para preservar la paz, la unidad y la soberanía europea en un contexto internacional "que hoy vacila".

"A cada generación le corresponde el inmenso deber de hacer vivir a Europa, de amarla, de transformarla, para que sea fuerte, poderosa, independiente, para que nos sirva a todos y proteja lo que compartimos: una cierta idea del ser humano y una capacidad para actuar y asegurar nuestras elecciones libres y soberanas", afirmó.

Ese mensaje, añadió, es "aun más importante en un mundo que hoy vacila, donde nuestro tesoro de paz, de unidad y de soberanía europea tiene un valor inestimable".

Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que Europa puede convertirse en "la superpotencia del siglo XXI" frente a la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China.

"Mientras Estados Unidos y China están lanzados en una carrera por la dominación tecnológica, militar y comercial, corremos el riesgo de quedar atrapados entre esos dos gigantes", advirtió Barrot en un vídeo en redes sociales.

Sostuvo que la UE dispone de los recursos necesarios para imponerse como actor global, al considerar que representa "la coalición de naciones más avanzada del mundo", además del mayor mercado y "la sociedad más democrática". También defendió que en Europa "se vive más libre, más tiempo y con mejor salud".