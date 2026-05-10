Comienza el desembarco de los primeros pasajeros del crucero afectado por brote de hantavirus

El crucero MV Hondius está fondeado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) mientras prosigue el desembarco de sus pasajeros en condiciones de seguridad sanitaria. ( EFE )

El desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzó este domingo y los primeros en salir del barco han sido los 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, repartidos en dos lanchas con siete pasajeros cada una, informó el Ministerio español de Sanidad.

Una vez en la explanada del puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, les esperaba un autobús de la Unidad Militar de Emergencias que ya los traslada hasta el aeropuerto Tenerife Sur.

Allí ya está preparado el avión militar que los llevará hasta Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar, excepto el epidemiólogo de la OMS, que embarcará en el vuelo a Países Bajos, según fuentes de Sanidad.

Los pasajeros visten unos chubasqueros azules, van con mascarillas y llevan unas bolsas blancas con sus pertenencias, según pudo comprobar EFE.

Durante la jornada se irán produciendo los sucesivos desembarcos y desplazamientos hasta el aeropuerto Tenerife Sur en función de la disponibilidad de los vuelos que los trasladen a sus puntos de origen.

Tras los españoles, serán desembarcados los ciudadanos de Países Bajos, en cuyo avión también irán pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.