Delcy Rodríguez denuncia que Reino Unido le impidió acceso a evidencias en la CIJ

Delcy Rodríguez (C), presidenta encargada de Venezuela, habla con periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia sobre la región de Esequibo, en La Haya, Países Bajos. ( EFE/EPA/BART MAAT )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que el país suramericano presentó más de 3,000 folios en el caso territorial en el que se enfrenta con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pese a que, denunció, Reino Unido le negó el acceso a pruebas.

"Venezuela ha presentado más de 3,000 folios con evidencia, a pesar de que el Reino Unido impidió nuestro acceso a fuentes probatorias, a pesar de que el Reino Unido destruyó evidencias, a pesar de que el Reino Unido garantizó evidencias solo a la contraparte de Guyana y en nuestro caso le fue negado", afirmó la mandataria a los medios en La Haya.

Rodríguez felicitó al equipo de investigación de Venezuela por conseguir lo que consideró una "abundante" evidencia sobre la nulidad del Laudo Arbitral de 1899, al tiempo que reiteró que su Gobierno está listo para avanzar en una negociación directa con Guyana.

Asimismo, dijo que el resultado de este proceso busca llevar a la CIJ a una "situación vergonzosa" al pretender validar un "fraude ocurrido hace 127 años".

"Venezuela no lo va a reconocer porque estaríamos nosotros mismos incurriendo en ilegalidad internacional", apuntó.

Rodríguez dijo que solo queda la opción de la negociación directa para resolver la disputa internacional porque tanto Guyana y Venezuela son naciones vecinas.

La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160,000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana. Esta zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.

Demanda presentada ante la CIJ

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" del laudo de 1899, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.

En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del desacuerdo territorial. Después, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas y confirmó que podía examinar el fondo del caso.