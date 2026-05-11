Francesa contaminada por hantavirus está "está" en cuidados intensivos

El crucero donde se notificaron varios casos de hantavirus. ( EFE )

La mujer francesa infectada por hantavirus permanece hospitalizada en cuidados intensivos en estado "estable", declaró este lunes el primer ministro francés, Sébastian Lecornu, al ofrecer una actualización sobre la situación sanitaria tras la repatriación la víspera de cinco ciudadanos franceses desde la isla española de Tenerife tras navegar en el crucero HM Hondius.

"Nuestra compatriota positivo al hantavirus sigue en reanimación en un estado estable", afirmó en sus redes sociales el jefe del Gobierno francés, confirmando así una información divulgada esta tarde por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en un comunicado.

Lecornu señaló que los otros cuatro franceses repatriados la víspera en un vuelo sanitario, junto a la mujer contaminada por el hantavirus, "continúan dando negativo en las pruebas" y "se encuentran actualmente bajo aislamiento estricto en el Hospital Bichat" de París.

El primer ministro precisó además que otros ocho franceses, que compartieron vuelo hace quince días con una persona enferma, han sido sometidas a un protocolo de aislamiento "reforzado en un entorno hospitalario".

"Se trata de contactos de alto riesgo, aunque ninguno presenta síntomas en este momento", señaló Lecornu, tras insistir en que aplicarán medidas estrictas de prevención sanitaria.

"Nuestra respuesta sanitaria es clara: para todos los contactos, sin excepción, cuarentena reforzada en un entorno hospitalario", subrayó el primer ministro.

Asimismo, anunció que se celebrarán dos reuniones de coordinación interministerial cada día en Matignon (sede del Gobierno) para supervisar la evolución de la situación y coordinar la respuesta de las autoridades.

Medidas oficiales

El primer ministro hizo estas declaraciones tras mantener esta tarde una reunión de seguimiento para evaluar la evolución de la situación sanitaria con los ministros de Sanidad, Interior y Exteriores, así como con responsables de la Agencia Regional de Salud de Isla de Francia (región parisina) y de la Dirección General de Sanidad.

También tenía previsto mantener otra reunión esta tarde con epidemiólogos.

Además, hay otros catorce franceses más que estuvieron en contacto hace quince días en un vuelo con la pasajera enferma, a los que aludió esta mañana la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist.

Así, los ocho que están sujetos ya "a un proceso de aislamiento reforzado en un entorno hospitalario" y los otros catorce han sido identificados como "casos de contacto" de una pasajera neerlandesa que falleció tras contraer el virus, al igual que su marido, que fue el primero en morir en el HV Hondius.

Ocho viajaron con ella en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo el 25 de abril, mientras que los otros catorce estaban a bordo de un vuelo Johannesburgo-Ámsterdam ese mismo día y en el que mujer subió brevemente antes de desembarcar para ser llevada a un hospital en el que falleció al día siguiente.

En un decreto firmado el domingo por el primer ministro francés se pedía a todos los pasajeros de esos dos vuelos que contactasen rápidamente con las autoridades sanitarias para reforzar las medidas de vigilancia y aislamiento.