¿Cuáles son los escenarios para la posible sucesión de Starmer?

El primer ministro británico Keir Starmer, se enfrenta ahora a su crisis más grave y su continuidad está en entredicho. ( EFE/ ARCHIVO )

El primer ministro británico Keir Starmer, que hace solo dos años ganó las elecciones con una victoria abrumadora, se enfrenta ahora a su crisis más grave y su continuidad está en entredicho.

Pero para que se produzca un relevo al frente de Downing Street deben darse ciertos pasos, según las reglas del Partido Laborista. Uno de ellos es la dimisión del primer ministro, descartada de plano por Starmer.

1. Inutilidad de una moción de confianza.

En 2016 el partido vivió una grave crisis tras hacerse con su liderazgo el izquierdista Jeremy Corbyin (hoy fuera del partido). Los propios parlamentarios laboristas le plantearon una moción de confianza y él la perdió (172 votos contra 40), pero rechazó dimitir y se aferró al cargo.

2. Convocatoria de primarias.

Los estatutos del Partido Laborista establecen que si al menos una quinta parte de su grupo parlamentario lo pide, el primer ministro debe dar un paso al costado y convocar elecciones primarias. En el parlamento actual, esto equivale a sumar un mínimo de 81 diputados.

3. La sucesión de Starmer, un problema ideológico.

Si se supera ese escollo y se convocan primarias, no hay un candidato claro para suceder a Starmer. Han sonado varios nombres a la derecha y a la izquierda del laborismo, pero por esa misma razón ninguno parece contar en este momento con un apoyo mayoritario capaz de unir de nuevo a las bases laboristas.

Y la "regla la quinta parte" solo se aplica si los contestatarios consensúan un nombre de reemplazo.

4. Nombres que se barajan hasta el momento.

Por la izquierda, aparecen nombres como Andy Burnham, actual alcalde de Manchester; Angela Rayner, antigua viceprimera ministra, y Ed Miliband, ministro de Energía.

Por la derecha, suena el nombre del ministro de Sanidad, Wes Streeting; la ministra de Interior Shabana Mahmood, y la ministra de Exteriores, Yvette Cooper. Pero entre todos ellos, despunta por su popularidad el nombre de Burhham.

5. Los problemas que enfrenta Andy Burnham.

Burnham (56 años) es alcalde de Manchester desde 2017 y no ha ocultado su intención de optar al liderazgo laborista. Sin embargo, para poder hacerlo debería ser diputado, y el propio Starmer se ha ocupado personalmente de frenar su acceso al parlamento.

En este momento hay previstas algunas elecciones parciales para ocupar escaños vacantes y Burnham podría optar a ellos para así poder postularse formalmente.

6. Las últimas primarias del partido.

El laborismo celebró en abril de 2020 sus últimas primarias para elegir al líder máximo. Se presentaron Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey y Lisa Nandy. Starmer ganó con un 56 % de los votos.

7. Quién puede votar en las primarias y cómo se vota.

Las primarias laboristas están abiertas a los miembros del partido pero también a miembros de sindicatos que se declaren simpatizantes del laborismo.

Los participantes en la elección votan por un nombre en varias fases, mientras se van descartando los candidatos con menos apoyos, hasta que uno de ellos consigue sumar más del 50 % de apoyos.

8. ¿Puede seguir gobernando un líder depuesto por su partido?

Los dos cargos -líder del partido y jefe de gobierno- van unidos, aunque un líder depuesto por su formación podría seguir gobernando hasta la elección de su sucesor.

Por ejemplo, en 2007 Tony Blair anunció su intención de dimitir, y cuando Gordon Brown (entonces ministro de Economía) se postuló y ganó como su sucesor (líder laborista), tardó más de un mes en asumir efectivamente el cargo.

Durante ese tiempo, Blair continuó como primer ministro con plenos poderes hasta que se hizo oficial la dimisión en una audiencia con la reina Isabel II, jefa del Estado británico.