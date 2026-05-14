Muere un estudiante y dos reciben tratamiento tras nuevo brote de meningitis B en Reino Unido

Un estudiante universitario ha fallecido y otros dos jóvenes están recibiendo tratamiento tras un nuevo brote de meningitis B en Reading, al oeste de Londres, según informó este jueves la Agencia británica de Seguridad Sanitaria (UKHSA, en inglés).

El organismo dijo en un comunicado que sus especialistas trabajan con las autoridades locales y sanitarias tras detectarse tres casos de meningitis entre jóvenes de Reading, de los cuales uno ha sido confirmado como meningitis B y la misma cepa que causó un brote letal hace dos meses en un campus universitario de Canterbury, en la región de Kent (sureste inglés).

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Una clínica de la localidad de Henley-on-Thames, cercana a Reading, informó hoy que el paciente fallecido "bajo sospecha de una enfermedad meningocócica" era un estudiante en el centro universitario de Henley College, si bien no han trascendido más datos.

Como resultado, las autoridades han ofrecido tratamiento preventivo de antibióticos a posibles contactos cercanos y han reiterado que el riesgo de contagio para la población general se mantiene bajo.

Acciones de las autoridades y medidas preventivas

La transmisión de esta enfermedad, provocada por la bacteria "Neisseria Meningitidis", requiere un contacto "estrecho y prolongado", como besos o compartir bebidas.

El pasado mes de marzo, un estudiante de la Universidad de Kent y otra joven de 18 años identificada como Juliette Kenny, fallecieron tras un brote de meningitis B en Canterbury, previsiblemente originado en un club nocturno de la localidad.

En cuestión de días, el brote llegó a alcanzar una veintena de casos, si bien no hubo más fallecidos y rápidamente se establecieron tratamientos con antibióticos así como un programa de vacunación para los estudiantes del campus universitario.