China comprará al menos 17,000 millones de dólares al año en productos agrícolas de EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping. ( EFE )

La Casa Blanca anunció este domingo que China comprará al menos 17,000 millones de dólares al año en productos agrícolas de Estados Unidos en 2026, 2027 y 2028, tras las reuniones mantenidas en los últimos días entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado, la Casa Blanca divulgó los distintos acuerdos que han alcanzado ambos dirigentes en los últimos días y que "mejorarán la estabilidad y la confianza de las empresas y los consumidores de todo el mundo".

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., el país norteamericano redujo un 65.7 % sus exportaciones agrícolas a China en 2025, tras la imposición de los llamados aranceles recíprocos el año pasado.

Además de la compra de productos agrícolas, el Gobierno también recalcó otros acuerdos alcanzados en los últimos encuentros de Trump y Xi, como la compra de 200 aviones Boeing de fabricación estadounidense para aerolíneas chinas.

De acuerdo con el comunicado, este lote de aeronaves impulsará "empleos bien remunerados y altamente cualificados en el sector manufacturero de Estados Unidos", y además permitirá a los ciudadanos chinos viajar "en aviones de fabricación estadounidense".

Asimismo, tras las reuniones, China renovó las autorizaciones vencidas de más de 400 plantas procesadoras de carne de res en el país norteamericano, y reanudó las importaciones de aves de corral procedentes de estados de EE.UU. que están libres de influenza aviar "altamente patógena".

Nueva relación constructiva

Los dos países también se han comprometido a forjar una relación "constructiva" de estabilidad estratégica "basada en la equidad y la reciprocidad".

Así, Trump recibirá a Xi en Washington el próximo otoño y ambos países se apoyarán mutuamente como anfitriones de las cumbres del G20 y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrarán a finales de este año.

También coincidieron en que Irán "no puede tener un arma nuclear", pidieron la reapertura del estrecho de Ormuz y confirmaron su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte, resaltó la Casa Blanca.

Además, decidieron crear dos nuevas instituciones para optimizar la relación económica biltareal de los dos países: la Junta de Comercio, para gestionar el comercio bilateral de bienes no sensibles, y la Junta de Inversiones, que proprocionará un foro intergubernamental para debatir cuestiones relazionadas con las inversiones.