La Justicia investiga más de cien centros escolares de París por violencia contra niños

La Policía investiga los casos de abusos junto a autoridades judiciales. ( AFP )

La justicia francesa investiga más de un centenar de centros escolares por posibles casos de violencia y agresiones sexuales contra los niños, después de que en los últimos meses se hayan hecho públicos decenas de casos que han llevado a la suspensión de personas encargadas de actividades extraescolares.

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó este domingo, en una entrevista radiotelevisada por Public Sénat y RTL que ha lanzado procedimientos en 84 parvularios, una veintena de centros de primaria y en una decena de guarderías.

Beccuau anunció la apertura de tres informaciones judiciales, que cinco personas están convocadas ante el Tribunal Correccional de París y que la brigada criminal de la policía tiene "un número considerable de expedientes" pendientes.

Denuncia previa: 78 animadores involucrados

El nuevo alcalde socialista de la capital francesa, Emmanuel Grégoire, había indicado en abril que desde comienzos de año el Ayuntamiento había suspendido a 78 animadores de actividades extraescolares por sospechas de violencia o agresiones sexuales a los niños de los que se ocupaban.

Ese mismo mes el Ayuntamiento aprobó un plan de acción dotado con 20 millones de euros que contempla en particular un dispositivo simplificado para señalar comportamientos sospechosos y un programa para profesionalizar a los animadores, como una forma de tener más controlados quiénes desempeñan esas funciones.

Medios franceses resaltaron a principios de año denuncias sobre abuso a niños, subrayando que casi todos los casos, los presuntos responsables no son profesores, sino animadores, monitores de actividades mal pagados y a menudo sin formación.

Su función es cuidar a los niños durante el almuerzo y los recreos entre clases, después de clase y, en el caso de los más pequeños, durante la siesta. Una particularidad del sistema francés es que los animadores no son contratados por los colegios, sino por la administración local.