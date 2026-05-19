La OTAN asegura que no prepara una intervención militar en Ormuz sin decisión política

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, habla durante una rueda de prensa conjunta tras una sesión del Comité Militar de Jefes de Defensa de la OTAN, en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas, Bélgica. ( EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS )

El comandante supremo aliado en Europa (Saceur), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, dejó claro este martes que la OTAN no ha iniciado ninguna planificación militar en el estrecho de Ormuz dado que no ha habido una decisión política para ello.

"Para llevar a cabo cualquier planificación militar formal se requiere una directiva de planificación que proporcione orientaciones del Consejo del Atlántico Norte, por lo que primero viene la orientación política y, a continuación, se lleva a cabo la planificación formal", declaró Grynkewich en una rueda de prensa tras una reunión del Comité Militar de la Alianza.

"No hay ninguna planificación todavía hasta que se adopte la decisión política", insistió, a la vez que señaló también que "las condiciones en las que la OTAN consideraría intervenir en el estrecho de Ormuz son, en última instancia, una decisión política".

El Saceur recalcó que la situación en Oriente Medio "sigue siendo tensa" y que "cada país está valorando su respuesta", con "muchos de ellos, entre ellos Bélgica, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, enviando buques a la región". "Ahora todos coincidimos en que nos interesa garantizar la libertad de navegación en aguas internacionales y los aliados están tomando medidas", apuntó.

Grynkewich recalcó que "la interrupción del flujo que Irán ha provocado en el estrecho de Ormuz está afectando a todas nuestras economías de forma muy negativa, y el hecho de que nuestras economías se vean afectadas repercute a largo plazo en nuestra capacidad industrial militar".

"Sabemos que Irán y Rusia están llevando a cabo transferencias de tecnología e intercambiando conocimientos. Sabemos que el aumento del precio de la energía y parte de la escasez de la que hemos leído en las noticias podrían tener repercusiones militares", puso como ejemplo.

Uno de los efectos de la guerra en Irán ha sido la salida de los efectivos de la misión de asesoramiento de la OTAN en Irak, de la que hoy ha tomado el mando el teniente general español Ramón Armada Vázquez.

"Hemos pasado temporalmente, solo temporalmente, a una presencia de asesoramiento a distancia para ayudar a Irak a crear instituciones de seguridad y Fuerzas Armadas más sostenibles y eficaces con el fin de estabilizar el país, luchar contra el terrorismo y evitar el regreso del Estado Islámico", indicó.

"Nos alegra que el teniente general Armada Vázquez se incorpore a nuestro equipo mientras buscamos oportunidades para volver a una presencia de asesoramiento no bélica liderada por militares en Irak, una vez que las condiciones lo permitan", agregó.

Preparación necesaria

Grynkewich afirmó que "las operaciones en curso en Ucrania y Oriente Medio están marcando la forma en que gestionamos nuestra postura y mantenemos la preparación para el combate necesaria para disuadir y defender cada centímetro del territorio aliado".

Por lo que respecta a Ucrania, consideró que "sigue siendo fundamental" el apoyo aliado a través de la llamada lista de necesidades prioritarias (PURL) "y por cualquier otro medio".

En cuanto a PURL, iniciativa de la OTAN a través de la cual los aliados compran armas a EE. UU. para Ucrania, Grynkewich aseguró que "todo lo que los aliados han financiado está llegando a su destino, incluidos los misiles de interceptación de defensa aérea que los ucranianos necesitan con tanta urgencia".

"Al invertir en Ucrania, no solo estamos protegiendo a su población, defendiendo sus infraestructuras críticas y apoyando su lucha. También se trata de una inversión en la seguridad europea", concluyó.