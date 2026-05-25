Un bus autónomo sufre un accidente en Suecia en su primer día de funcionamiento Estocolmo, Suecia
El autobús autónomo, que transportaba pasajeros, fue alcanzado por detrás por un tranvía
Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas
Un bus autónomo colisionó este lunes con un tranvía en su primer día transportando pasajeros en la ciudad sueca de Gotemburgo, informó la empresa de transporte público Västtrafik.
El autobús fue retirado de servicio para su inspección, declaró a la AFP el portavoz de Västtrafik, Patrik Chi.
"El autobús autónomo, con pasajeros a bordo en Gotemburgo, frenó y fue alcanzado por detrás por un tranvía. No hubo víctimas ni heridos", añadió.
El vehículo llevaba circulando por el centro de Gotemburgo desde finales de marzo, pero el lunes fue su primer día transportando pasajeros.
- Un conductor iba a bordo para tomar el control si fuera necesario.
La Agencia de Transporte de Suecia, Transportstyrelsen, había dado luz verde para que el autobús transportara pasajeros en una prueba que debía durar hasta el 31 de julio de 2027.
Acciones oficiales y regulaciones sobre el transporte autónomo en Suecia y Europa
Los autobuses y lanzaderas autónomos en Europa operan bajo autorizaciones locales, otorgadas ciudad por ciudad y ruta por ruta, a menudo en carreteras privadas.
La Unión Europea aún no ha concedido aprobaciones a nivel europeo para el despliegue comercial de transporte público autónomo o los llamados robotaxis.