Nueve muertos por ahogamiento en lagos y playas de Inglaterra y Gales por la ola de calor

Varias mujeres permanecen sentadas en la orilla del río Moldava durante un día soleado en Praga, República Checa, el 27 de mayo de 2026. Los meteorólogos pronosticaron temperaturas por debajo de los 30 grados Celsius en el país para esa jornada. ( EFE )

La ola de calor que sufre buena parte de Europa y que en el Reino Unido ya comienza a remitir desde este miércoles ha dejado ya en el país al menos nueve muertos por ahogamiento, en su mayoría jóvenes.

Casi todos los casos se han localizado en el centro de Inglaterra, pese a que los récords de calor se han sentido sobre todo en las cercanías de Londres, es decir, al sur de la isla británica, y más concretamente en las cercanías del aeropuerto de Heathrow, donde se alcanzaron el martes los 35 grados celsius.

Las muertes registradas en el país no han sido por golpes de calor, sino en todos los casos relacionadas con inmersiones en el agua para refrescarse durante los tres días (domingo, lunes y martes) del 'pico' de calor, que tras un respiro en el miércoles, se espera continúe mañana jueves y el viernes.

Con excepción de un hombre de 60 años que se ahogó al entrar en el mar para salvar a dos parientes en una playa de Cornualles (extremo suroeste de Inglaterra) y una mujer de 72 años que perdió la vida en una playa de Gales, los demás casos se refieren a adolescentes que se bañaban en agua dulce y estancada, sea en lagos, estanques o presas, todos ellos en distintas regiones de Inglaterra.

Este mismo miércoles, la Policía británica encontró el cuerpo de un joven de 17 años que había desaparecido tras nadar en el lago Pickmere (noroeste de Inglaterra), y un segundo, de un adolescente del que todavía no se conocen más detalles, en el lago Hawley, al sur de Londres.

La advertencia de las autoridades

El Foro Nacional de Seguridad Acuática, que recoge los casos de accidentes en el agua, ha recordado que ya son ocho años consecutivos en los que se producen más accidentes fatales en aguas interiores que en las costas del país.

Una de las razones puede ser que las aguas interiores siguen estando muy frías por la relativa cercanía de las temperaturas invernales, y los bañistas pueden encontrarse con problemas para conseguir nadar con soltura y salir del agua si se sienten sin fuerzas.