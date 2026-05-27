Más de mil migrantes acompañarán al papa León XIV en el puerto canario de Arguineguín

El papa León XIV llega para presidir la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 27 de mayo de 2026. ( EFE )

Más de un millar de migrantes de Latinoamérica y África acompañarán el 11 de junio al papa León XIV en el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, en un acto con el que la Iglesia quiere mostrar al mundo la realidad migratoria de las islas Canarias.

Además, quiere transformar el relato del conocido como 'muelle de la vergüenza', donde se congregaron miles de personas en la crisis migratoria del año 2000, en un 'muelle de la esperanza'.

Será el primer acto en el que participe el pontífice tras su llegada a Canarias. El encuentro abordará el proceso migratorio desde la acogida a la integración, explicó este miércoles a la prensa la secretaria general de Cáritas en Canarias, Caya Suárez.

El evento, según dijo, está pensado "para y por las personas" y, a petición del Vaticano, será "sencillo y humilde". Además, contará con gestos simbólicos y pequeños detalles.

La secretaria general de Cáritas recordó que el 24 % de la población en Canarias es migrante y que, según un informe de la fundación Foessa (impulsada por Cáritas) sobre exclusión y desarrollo social en España, el 25.5 % de la población del archipiélago se encuentra en situación de pobreza estructural y exclusión social. Por eso, subrayó, "este acto intenta acoger esa realidad y la labor de la Iglesia".

La cita contará con un aforo de unas 2,000 personas, de las cuales alrededor del 75 % serán migrantes.

"Muchas personas son creyentes y quieren ver y estar al lado de Su Santidad, quieren poder tener la oportunidad de escucharle", explicó Suárez, quien indicó que también participarán personas no creyentes que desean recordar la ruta migratoria que lograron superar, pero en la que familiares y conocidos perdieron la vida.

En el encuentro participarán asimismo medio centenar de obispos de toda España, así como de las entidades con un papel clave en la acogida, como Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Salvamento Marítimo, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Cofradía de Pescadores de la localidad.

Ofrenda floral por las víctimas de la Ruta Atlántica

El papa escuchará cuatro testimonios: uno que representará la realidad migratoria africana; otro, la latinoamericana; un tercero, de quienes participan en los rescates, y un cuarto centrado en el acompañamiento y la labor que desarrolla la Iglesia en este ámbito.

En Arguineguín, León XIV realizará una ofrenda floral y rezará por las víctimas de la Ruta Atlántica, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, en un gesto en el que participarán personas migrantes.

León XIV también se acercará a un altar situado en el muelle para bendecir a la Virgen del Carmen —patrona de los pescadores— y una cruz confeccionada con madera de cayuco (embarcación precaria donde llegan los migrantes) que se colocará junto a ella.

"Lo que queremos con este acto es que volvamos a convertir ese muelle en lo que realmente es, un muelle de la esperanza para aquellas personas que llegan a Canarias", dijo la responsable de Cáritas.

Al acto asistirán alrededor de 300 menores acompañados de sus familias, por lo que se han organizado actividades de espera, incluidas dos ludotecas y una exposición fotográfica.