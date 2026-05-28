Catorce distritos en Portugal mantienen el aviso amarillo por altas temperaturas

Entre las capitales de distrito, Évora es la que deberá registrar este jueves las temperaturas máximas más elevadas (36ºC), seguida por Beja (35ºC), Castelo Branco (35ºC) y Bragança (34ºC). ( EFE )

Catorce distritos de la región peninsular de Portugal permanecen este jueves en nivel de aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, por las altas temperaturas en una jornada en la que se esperan máximas que rondarán los 36ºC.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) indicó en su web que se trata de los distritos de Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Portalegre, Oporto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu.

Con el nivel amarillo, activado en esta ocasión por "la persistencia de valores elevados de la temperatura máxima", las autoridades avisan de que hay una "situación de riesgo para ciertas actividades dependientes de la situación meteorológica" y recomiendan a la población que haga seguimiento del tema.

Riesgo de incendios y temperaturas máximas en regiones clave

Están sin aviso meteorológico los distritos de Aveiro, Faro, Leiria y Lisboa.

Aun así, gran parte del territorio está en alerta por riesgo de incendios rurales, a excepción de algunos municipios costeros del norte.

La región que notifica mayor riesgo se encuentra en el Algarve, sur del país, que cuenta con tres municipios en riesgo "máximo" de fuegos rurales.

Entre las capitales de distrito, Évora es la que deberá registrar este jueves las temperaturas máximas más elevadas (36ºC), seguida por Beja (35ºC), Castelo Branco (35ºC) y Bragança (34ºC).

En Lisboa, las temperaturas máximas alcanzarán los 32ºC, con las mínimas en 18ºC.