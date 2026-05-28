Un detenido escapa de un furgón policial británico y muere arrollado por un tren

Varias líneas ferroviarias del norte de Londres fueron canceladas tras el incidente en el que un detenido murió arrollado por un tren cerca de la estación de Welwyn North, en Hertfordshire. ( FUENTE EXTERNA )

Un detenido que había escapado de un furgón policial en el condado de Hertfordshire (al norte de Londres) murió este jueves al ser arrollado por un tren unos minutos más tarde, cerca de la estación de la localidad de Welwyn North.

El hombre, de unos 40 años, estaba siendo trasladado desde la comisaría local de Stevenage hacia los juzgados más próximos cuando protagonizó una pelea dentro del furgón y logró zafarse y huir, según un comunicado conjunto de la policía de Hertfordshire y las autoridades de transporte británicas (BTP, en inglés).

Sin embargo, el detenido no llegó muy lejos, pues al tratar de cruzar la vía del tren en las cercanías de la estación, resultó arrollado por un convoy que entonces transitaba por allí, sin hacer escala.

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Líneas de tren canceladas

El primer altercado en el furgón ocurrió alrededor de las 09:00 de la mañana hora británica (08:00 GMT) y, apenas 40 minutos después, la BTP recibió una alerta sobre una persona herida en las vías cerca de la estación de Welwyn North.

Como resultado, varias líneas de tren tuvieron que ser canceladas en las regiones del norte de Londres. Los dos funcionarios que escoltaban al hombre en el furgón resultaron heridos en el altercado y necesitaron atención médica.

Se desconoce, por el momento, la identidad del hombre u otros detalles ni los delitos de los que se acusaba.