La venta en redes sociales y los productos falsos, nuevos retos de la lucha antidopaje

Expertos analizan en París el aumento del dopaje y la venta de sustancias en plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

El aumento de la venta de sustancias en plataformas digitales y redes sociales y la proliferación de productos falsos o adulterados son los nuevos retos de la lucha antidopaje, según las conclusiones de la última conferencia internacional celebrada en París, con la participación de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad).

Organizada conjuntamente por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Consejo de Europa en el estadio Jean Bouin de París, la conferencia "Sobre la limitación del acceso a sustancias dopantes" también señaló como gran objetivo la necesidad de mejorar los mecanismos internacionales de intercambio de información.

Según informó la Celad este viernes, representantes del Consejo de Europa y de la AMA incidieron en abordar el acceso a sustancias dopantes desde una perspectiva compartida entre autoridades deportivas, sanitarias, regulatorias y policiales, no sólo en el deporte de alto nivel, sino también en el recreativo y los entornos vinculados al fitness y la imagen corporal.

Temas abordados

La conferencia trató cuestiones como la reducción de la demanda de sustancias dopantes, la protección de la salud pública, el control de la oferta ilícita, la cooperación policial y aduanera, así como el fortalecimiento de los marcos nacionales de coordinación y gobernanza.

La cita reunió a representantes de organismos internacionales, autoridades públicas, organizaciones antidopaje, fuerzas y cuerpos de seguridad, expertos en salud pública y representantes del ámbito académico y farmacéutico de más de treinta países.

La Celad estuvo representada por su director, Carlos Peralta, y por la jefa de la Unidad de Apoyo, Francisca Vílchez, que fueron ponentes en el grupo de trabajo centrado en la reducción de la demanda y la sensibilización frente al uso de sustancias dopantes.

El organismo señaló que su participación "reafirma el compromiso de España con la protección de la salud de los deportistas, la integridad en el deporte y el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el dopaje y el acceso ilícito a sustancias dopantes".