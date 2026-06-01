Francia intercepta un nuevo petrolero ruso bajo sanciones internacionales

Francia interceptó este domingo un nuevo petrolero procedente de Rusia sujeto a sanciones internacionales, identificado como el Tagor, informó este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, quien subrayó que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es "constante y total". ( EFE )

Francia interceptó este domingo un nuevo petrolero procedente de Rusia y sujeto a sanciones internacionales, identificado como el Tagor, informó este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, quien subrayó que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es "constante y total".

Según indicó el jefe de Estado francés en sus redes sociales, la operación la llevó a cabo la Marina Nacional en aguas del Atlántico, en alta mar, con el apoyo de varios socios internacionales, entre ellos el Reino Unido, y en "estricto" cumplimiento del derecho del mar.

Macron consideró "inaceptable" que determinados buques intenten eludir las sanciones internacionales, vulneren las normas marítimas y contribuyan a financiar la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania desde hace más de cuatro años.

Asimismo, advirtió que estas embarcaciones, que a su juicio no respetan las normas más elementales de navegación, representan también una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad marítima internacional.

Detalles de la intercepción

En un comunicado, la Prefectura Marítima del Atlántico precisó que la intercepción del petrolero se produjo a más de 400 millas náuticas al oeste del extremo de Bretaña, y que procedía de Múrmansk, en Rusia.

El buque se dirigía hacia la ciudad balnearia de Limbe, en Camerún, país del que llevaba izada la bandera. Pero la Marina francesa sospechó que probablemente se trataba de una bandera falsa y decidió abordar el buque, tal como lo permite la Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar.

Reacción de Rusia y consecuencias legales

Según Rusia, no obstante, la operación estuvo "al límite de la piratería internacional". El capitán, de nacionalidad rusa, "se negó en múltiples ocasiones a obedecer las instrucciones" de los militares franceses, lo que hizo "necesaria" una toma de control del buque, indicó el fiscal de la ciudad gala de Brest, Stéphane Kellenberger.

"El examen de los documentos confirmó las dudas respecto a la irregularidad de la bandera enarbolada", precisó la Prefectura marítima, por su parte.

La Fiscalía de Brest, competente en materia marítima, abrió una investigación penal por falta de bandera y negativa a obedecer, encomendada a la Gendarmería marítima.

El buque, que cuenta con 23 miembros de tripulación, está siendo actualmente escoltado por la Marina Nacional "hacia un punto de fondeo para la continuación de las verificaciones", precisó la Prefectura marítima.

Dada su lejanía, debería tardar "entre 24 y 48 horas" en alcanzar ese punto de fondeo, según la misma fuente.

Este es el tercer buque ruso de la denominada "flota en la sombra" -vinculada al transporte de petróleo ruso- que Francia intercepta en lo que va de año. El petrolero Grinch fue capturado en el mar de Alborán el 22 de enero de 2026 y el Deyna fue interceptado el 20 de marzo pasado en el Mediterráneo occidental, también sospechoso de operar bajo bandera falsa para transportar crudo ruso sancionado.

En septiembre de 2025, las autoridades francesas intervinieron asimismo el barco Boracay.

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