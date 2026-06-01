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matrimonio infantil Afganistán
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El Comité de la ONU condena el decreto que legítima el matrimonio infantil en Afganistán

La ONU advierte que el matrimonio infantil expone a las niñas a violencia y explotación, afectando su educación y salud

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    El Comité de la ONU condena el decreto que legítima el matrimonio infantil en Afganistán
    El Comité de la ONU denunció que niñas y niños carecen inherentemente de la capacidad para otorgar un consentimiento pleno, libre e informado de un matrimonio. (FUENTE EXTERNA)

    El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño condenó este lunes el reciente decreto del Gobierno de facto talibán en Afganistán que autoriza el matrimonio infantil, algo que calificaron como una "violación grave y sistemática del derecho internacional".

    La nueva legislación firmada a mediados de mayo, que considera el silencio de una niña al llegar a la pubertad como consentimiento, legítima "una forma de matrimonio forzado", denunció el comité de 18 expertos en un comunicado.

    • Agregó que niñas y niños carecen inherentemente de la capacidad para otorgar un consentimiento pleno, libre e informado de un matrimonio.

    El nuevo decreto "expone a las niñas a mayores riesgos de violencia, explotación, embarazo precoz y forzado, interrupción de la educación y daños psicológicos a largo plazo", añadió el comité.

    Consecuencias del decreto talibán

    Subrayó que la decisión de las autoridades de facto afganas forma parte de un patrón más amplio de medidas discriminatorias contra mujeres y niñas, vetadas por ejemplo de la educación secundaria y superior.

    Estas medidas "han privado a millones de niñas afganas de sus derechos fundamentales, han debilitado su futura participación en la economía y la sociedad y han profundizado la pobreza y la desigualdad en todo el país", lamentaron. 

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