Ataque masivo ruso con 18 muertos confirma que Ucrania es vulnerable a misiles balísticos

Una residente local, Olga, de 35 años, y su hija Natalia, de 6, caminan en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial de Kiev, Ucrania, el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa. Al menos cuatro personas murieron y unas 60 resultaron heridas tras un ataque masivo combinado lanzado por Rusia durante la noche en Kiev. En toda Ucrania, al menos 13 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas, según los servicios de emergencia ucranianos. De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó más de 650 drones y más de 70 misiles de distintos tipos durante el ataque masivo combinado contra el país. ( EFE )

Rusia lanzó a lo largo de la madrugada del martes contra Kiev, Dnipró, Járkov y otras ciudades y regiones ucranianas uno de los ataques contra la retaguardia enemiga más masivos de toda la guerra, con al menos 18 muertos, que revela de nuevo una vulnerabilidad ucraniana ante los ataques rusos con misiles balísticos.

Una circunstancia sobre la que el presidente Volodímir Zelenski advirtió recientemente en una carta a su homólogo Donald Trump pidiéndole ayuda.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en este ataque un total de 656 drones de larga distancia y 73 misiles de distintos tipos, de los que 602 y 40, respectivamente, fueron neutralizados.

Otros 33 drones y el mismo número de misiles, treinta de ellos balísticos, no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros quince lugares.

Tanto el presidente Zelenski como su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, destacaron el problema que suponen para Ucrania los misiles balísticos enemigos en sus mensajes de condena del ataque.

"Europa necesita de sus propias defensas antibalísticas para que esta guerra termine finalmente. Y la asistencia de EE.UU. en el suministro de misiles para los sistemas Patriot es absolutamente necesaria", escribió en X Zelenski.

Sibiga fue más concreto que su jefe a la hora de proponer nuevas fórmulas para poner solución al déficit en misiles antibalísticos que sufre Ucrania. "Utilicen el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz", dijo el jefe de la diplomacia ucraniana, "para financiar el programa PURL y comprar sistemas Patriot adicionales y misiles para Ucrania".

El Fondo Europeo para la Paz sirve para pagar armamento europeo para Ucrania, pero hasta el momento no se ha empleado para hacer aportaciones al PURL, el programa que permite a Kiev recibir armamento de EE.UU. -como los misiles PAC-3 para los sistemas Patriot que precisa para derribar misiles balísticos- con aportaciones del presupuesto nacional de socios sobre todo europeos de Ucrania.

Daños a infraestructuras y muertos en Dnipró y Kiev

El ataque ruso masivo con misiles y drones de esta madrugada es el primero de estas características lanzado por Rusia desde que el Kremlin anunciara el comienzo inminente de una campaña contra centros de toma de decisiones ucranianos en Kiev en respuesta al ataque ucraniano el 22 de mayo a una residencia de estudiantes de la ciudad ocupada de Lugansk en el que murieron 21 personas.

Al menos seis personas han muerto en Kiev y otras doce han perdido la vida en la ciudad de Dnipró de la zona centro-este de Ucrania en el ataque combinado llevado a cabo por los rusos en las primeras horas de este martes, que alcanzó como es habitual zonas residenciales.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque iba dirigido contra empresas del complejo industrial militar ucraniano y contra infraestructura crítica de Kiev y otras seis regiones de Ucrania.

Una infraestructura de la empresa pública ucraniana Naftogaz está entre los objetivos alcanzados por los drones rusos en este último ataque, según ha confirmado la compañía en su página web.

Evacuación en Ucrania

Las autoridades ucranianas ordenaron el martes la evacuación de más de 7,000 civiles de varias localidades de la región de Járkov, en la frontera con Rusia, en el noreste del país, señal de los temores ante un posible avance ruso.

"Dada la situación de seguridad y los ataques sistemáticos del enemigo, ampliamos la zona de evacuación obligatoria", indicó en Telegram el gobernador regional, Oleg Siniegubov.

La medida afecta a siete localidades y concierne a más de 7,000 personas, de las que más de 1,700 son niños, precisó.

Las autoridades ucranianas ordenan con regularidad evacuaciones de civiles en el este del país, donde se concentran la mayoría de los combates desde que empezó la guerra, en febrero de 2022, pero con menos frecuencia en otras zonas.

El ejército ruso controla franjas de terreno de varias decenas de km2 en la frontera, en las regiones de Járkov y la vecina de Sumy, aunque su esfuerzo militar está centrado en otras áreas.

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