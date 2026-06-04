Al menos cuatro muertos al estrellarse una avioneta cerca de la costa croata

Ubicación geográfica de la ciudad croata de Medulin. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cuatro personas murieron este jueves al estrellarse una avioneta cerca de la ciudad croata de Medulin, en la costa adriática, por razones aún desconocidas, según informaron los servicios de emergencia croatas.

"Extraoficialmente, se han reportado cuatro muertos y se sigue buscando a otras dos personas", detalló la emisora regional croata N1, mientras que fuentes del Instituto Regional de Medicina de Emergencia confirmaron al portal de noticias Index que el número de víctimas mortales confirmadas hasta el momento es de cuatro.

La policía local explicó que, tras recibir una alerta hacia las 11:15 hora local (09:15 GMT), varios equipos de agentes, paramédicos y bomberos se trasladaron de inmediato a la zona del siniestro, una extensión de terreno deshabitada en el límite entre la ciudad de Pula y el municipio de Medulin, cerca del aeródromo deportivo de la localidad.

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Detalles del accidente

Según Index, la avioneta habría despegado de Alemania sin notificar previamente su plan de vuelo a las autoridades de aviación croatas, y se cree que todas las víctimas son de nacionalidad extranjera.

Algunos testigos relataron haber visto al aparato realizar movimientos en espiral sobre un vertedero cercano antes de perder el control y estrellarse contra el suelo, lo que provocó que la aeronave se partiera en dos debido al fuerte impacto.

Medulin se encuentra en el extremo sur de la península de Istria, a pocos kilómetros de Pula, y forma parte de una de las zonas turísticas estivales más visitadas de Croacia.