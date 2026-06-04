El número de ricos y su fortuna alcanzaron un nuevo récord en 2025, según estudio
La riqueza total de los millonarios alcanzó un récord de 98.3 billones de dólares, impulsada por el rendimiento de los mercados bursátiles
El número de millonarios en el mundo y su fortuna continuarán aumentando en 2025 hasta nuevos récords, gracias al buen rendimiento bursátil y un repliegue de la inflación, según un estudio publicado el jueves por el gabinete Capgemini.
Esta firma de consultoría define a los ricos como aquellos que tienen más de un millón de dólares disponibles para invertir. Esto excluye, principalmente, el valor de su residencia principal.
Su número aumentó un 7,9 % hasta 25,3 millones de personas el año pasado, casi 2 millones más que en 2024, calculó Capgemini en su estudio internacional titulado "World Wealth Report".
Su patrimonio total creció un 8,7 %, hasta 98,3 billones de dólares, una cifra récord y el mayor incremento anual observado desde 2018.
La riqueza mundial disminuyó en 2022 por primera vez desde 2018
"Los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, han constituido el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones" geográficas examinadas, indicó Capgemini.
Distribución geográfica y concentración de la riqueza mundial
Y "la riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada: el 1% de ellas posee el 34,8% de esta riqueza", agregó.
El mayor aumento del número de millonarios (9,4 %) se observa en Asia-Pacífico, impulsado por los semiconductores, con Japón y China a la cabeza.
En Norteamérica, su número aumentó un 9,1 % gracias a Estados Unidos, donde se registraron más de 736, 000 nuevos millonarios, para una cifra total de 8,7 millones en el país.
La cifra también creció en Europa (6,5 %), África (4,1 %) y América Latina (0,3 %).
De hecho, la única región examinada donde hubo menos millonarios fue Oriente Medio (-1,4 %), lastrada por unos precios del petróleo más débiles durante el año anterior.
La población de ultrarricos, considerada aquellos con al menos 30 millones de dólares, también aumentó en un 9,4 %, con unas 250, 000 personas en todo el mundo.
El estudio de Capgemini se basó en entrevistas a 6, 510 personas adineradas en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.