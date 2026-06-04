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profesor detenido Italia
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Detenido un profesor de una escuela militar italiana por abusar de siete alumnos

El docente enfrenta múltiples cargos, incluyendo violencia sexual y extorsión, por amenazar a sus alumnos

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    Detenido un profesor de una escuela militar italiana por abusar de siete alumnos
    Detenido. (ARCHIVOS)

    Un docente de una reconocida escuela militar del Ejército italiano en Milán (norte) ha sido detenido este jueves acusado de haber abusado sexualmente, maltratado y vejado al menos a siete alumnos del centro.

    Las fiscales Letizia Mannella y Alessia Menegazzo, encargadas de dirigir las pesquisas, han ordenado el arresto del docente acusándolo de los delitos de violencia sexual, maltrato y extorsión, según recogen los medios locales.

    El imputado es un docente de 48 años de edad de la Escuela Militar 'Tuelié', un prestigioso centro formativo perteneciente al Ejército italiano.

    Detalles confirmados sobre los abusos y el ambiente en la escuela

    Los investigadores creen que abusó sexualmente de al menos siete alumnos, a los que amenazó con obstaculizar su carrera formativa en caso de no satisfacer sus peticiones, de acuerdo con las mismas fuentes.

    • Pero también le acusan de haber instaurado en la escuela "un cuadro de constantes presiones" y de someter a los alumnos y víctimas a "un régimen de intimidación, acoso, humillación y manipulación", entre otras cosas.
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