El papa lamenta ante los jóvenes la idolatría del beneficio y el culto a la imagen

El papa León XIV durante la vigilia que celebra con 40.000 personas este martes en el Estadio Olímpico de Barcelona. ( EFE )

El papa León XIV lamentó este martes "la idolatría del beneficio y del rendimiento, el afán de tener que producir siempre y ser vencedores" y el "culto a la propia imagen" que imperan en nuestra sociedades como anestésicos para adormecer nuestra conciencia.

El pontífice hizo esta reflexión en respuesta a una de las preguntas que le plantearon los jóvenes en la vigila celebrada en el estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

"En nuestras sociedades, de hecho, la idolatría del beneficio y del rendimiento, el afán de tener que producir siempre y ser vencedores, así como el culto a la propia imagen, no son más que anestésicos para adormecer nuestra conciencia y adaptarla a una cierta idea de sociedad", criticó el papa al responder a las preguntas de Farid.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/a2a4c950e5df5daaa51ca6a7d2b5e2425d9f8593w-a2a1b20f.jpg Varios jóvenes portan una cruz durante la vigilia que celebra el papa León XIV con 40.000 personas este martes en el Estadio Olímpico de Barcelona. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/476a5c375c9e8d94b87066fd331a288a067e4dccw-b48a66c8.jpg El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la vigilia que celebra con 40.000 jóvenes este martes en el Estadio Olímpico de Barcelona. (EFE) ‹ >

Ilusión del Evangelio

En este diálogo entre el papa y los jóvenes sobre temas de actualidad, el papa les ofreció dejarse iluminar por el Evangelio, para poder "desarrollar también un pensamiento crítico respecto a un sistema social que no pone a la persona en el centro y provoca situaciones de injusticia y de pobreza existenciales a diversos niveles".

Alternando el español y el catalán en sus respuestas, el pontífice estadounidense pidió a los jóvenes no dejarse "abrumar por los ritmos y las seducciones externas, cultivando espacios de silencio, deteniéndonos quizá algunos minutos al día para leer el Evangelio y hablar con Dios".