Un apuñalamiento en Belfast reaviva las tensiones raciales en el Reino Unido

Trabajadores realizan labores de limpieza en la calle Lendrick tras los disturbios ocurridos en Belfast, Irlanda del Norte, este 10 de junio. El Servicio de Policía de Irlanda del Norte informó que la noche del 9 de junio estuvo marcada por episodios de violencia en distintos puntos de Irlanda del Norte, con incidentes registrados en varias ciudades y localidades, incluida el área metropolitana de Belfast. Los disturbios se produjeron después del intento de asesinato de un hombre en la zona de Kinnaird Avenue, en el norte de Belfast, quien permanece hospitalizado con heridas de gravedad. ( EFE )

Los disturbios antiinmigración han vuelto a sacudir a la provincia británica de Irlanda del Norte tras el apuñalamiento cometido esta semana en Belfast por un ciudadano sudanés, en un reflejo de la tensión racial que afecta a todo el Reino Unido por el avance de la ultraderecha.

Coches, autobuses y viviendas de extranjeros -con familias enteras expulsadas de sus hogares- fueron incendiadas la pasada noche en la capital norirlandesa, pese a que horas antes los principales partidos de la región, en un gesto inusual de unidad entre nacionalistas y unionistas, pidieron calma en un comunicado conjunto.

Los políticos reaccionaban al acuchillamiento de Stephen Ogilvie, de unos 40 años, cometido sin motivo aún aparente por el sudanés Hadi Alodid el pasado lunes por la noche en el norte de Belfast. La víctima se encuentra hospitalizada con heridas graves en el cuello y espalda y ha perdido el ojo izquierdo, según la Policía.

Al poco, las redes sociales ya mostraban imágenes y vídeos demasiado gráficos del incidente, con el agresor sobre el agredido tratando, al parecer, de decapitarlo.

"Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde a las 7 de la tarde (18:00 GMT) después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo", escribió ayer en su cuenta de X el activista de extrema derecha inglés Tommy Robinson.

Su publicación, retuiteada por el propio dueño de esa red social, el magnate Elon Musk, incluía dos pósteres con una larga lista de localidades de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte donde debían convocarse manifestaciones.

Entre otras, además de Belfast o Derry, figuraba también Ballymena (al norte del Ulster), escenario el pasado año de violentas protestas relacionadas con una presunta agresión sexual y que derivaron en ataques contra viviendas, negocios y personas de comunidades inmigrantes y minorías étnicas.

Un auge reciente de protestas

Estos incidentes, protagonizados habitualmente por grupo de individuos encapuchados, ya no son hechos aislados en el Reino Unido.

A principios de este mes, cientos de personas se congregaron ante la comisaría central de Southampton, en el sur de Inglaterra, para protestar por la respuesta policial al asesinato de Henry Nowak, un estudiante británico-polaco apuñalado por un joven de religión sij el pasado diciembre.

Hasta once policías resultaron heridos en esos altercados, en los que participaron con arengas a la multitud tanto Robinson como otro conocido extremista, Laurence Fox.

"Lo que me angustia y me preocupa es que hay personas que, hasta ayer, habrían tenido dificultades para encontrar Belfast en un mapa, y que ahora están en internet compartiendo mensajes de incitación y aliento a la violencia, utilizando el miedo genuino que la gente siente por lo ocurrido para intentar convertir esto en algún tipo de cuestión antiinmigración o en una protesta racista", declaró hoy la ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long.

La líder del multiconfesional Partido Alianza aseguró que tanto el supuesto agresor de Ogilvie como los violentos pagarán en los tribunales con penas de cárcel, en previsión de que se repitan las protestas durante las próximas noches.

A este respecto, Hadi Alodid, de 30 años, compareció este miércoles por videoconferencia ante un tribunal de Belfast acusado de intento de asesinato mediante apuñalamiento, de proferir de amenazas de muerte a otra persona y de posesión de un arma blanca con intenciones homicidas.

El juez Steven Keown le denegó la libertad bajo fianza al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa (PSNI) que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

La PSNI informó hoy de que ha detenido a un hombre de 39 años por su relación con estas protestas violentas, si bien prevé que habrá más detenciones.

La dimensión nacional de este problema la puso este miércoles el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien calificó de "inaceptables" los disturbios de anoche en Belfast, y dijo que no se tolerará la violencia contra personas "por su origen".

El dirigente laborista indicó que se ha puesto en contacto con las autoridades de Irlanda de Norte para abordar la situación y coincidieron en que la prioridad deber ser "un llamamiento a la calma".