Regulador digital británico advierte que tomará medidas por contenidos violentos en redes

Hace varios meses el regulador británico investiga a red social X por imágenes de carácter sexual generadas con IA. ( AFP )

El regulador del espacio digital británico, Ofcom, advirtió hoy a las plataformas que albergan las redes sociales de que tomará medidas "para encarar el odio y el terrorismo" que circulan en ellas, especialmente tras los disturbios por motivos raciales registrados anoche en Belfast, capital de Irlanda del Norte.

Ofcom, que supervisa el sector de comunicaciones, recuerda que el apuñalamiento de un local a manos de un sudanés por motivos desconocidos provocó disturbios, "de los que algunos parecen haber sido incitados en línea, entre ellos incidentes violentos de carácter racial, ataques incendiarios contra hogares y vehículos y ataques a la policía".

El regulador recuerda en su comunicado dirigido a las plataformas digitales que esta situación no es nueva, y que en cada crisis se manifiesta un mismo patrón: que el "contenido ilegal" difundido en las redes se acaba traduciendo en delitos de odio y violencia.

Y aunque hay una batería de medidas para limitar el odio digital que debe superar aún un trámite parlamentario, Ofcom pide a las plataformas que no esperen hasta completar este trámite: "Dada la urgencia de la situación, esperamos de ustedes que atajen los contenidos violentos".

¿Elon Musk cuestionado?

La carta no menciona ninguna plataforma en concreto, aunque en el caos de ayer una de las redes más activas en la propagación de discursos radicales fue X, propiedad de Elon Musk, que dedicó varios "posts" a lo que sucedía en Belfast, entre ellos un mensaje de un político ultraderechista que decía "Millones deben irse de aquí", junto a la fotografía del sudanés que atacó a un ciudadano norilandés.

Ofcom concluye su mensaje con esta advertencia: "No dudaremos en tomar acciones suplementarias con los servicios que no cumplan la Ley de Seguridad en línea para proteger al pueblo británico de todo daño".

Advertencia previa

El 15 de enero pasado medio británicos informaron que la herramienta de inteligencia artificial Grok, de Elon Musk, ya no podrá editar fotos de personas reales para mostrarlas con ropa reveladora en las jurisdicciones donde sea ilegal, tras la preocupación generalizada por los deepfakes sexualizados creados con IA.

"Hemos implementado medidas tecnológicas para impedir que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora", reza un comunicado en X, citado por la BBC.

El gobierno británico afirmó según la publicación de la cadena que era una "reivindicación" por haber pedido a X que controlara Grok, mientras que el regulador Ofcom declaró que era un "avance positivo".