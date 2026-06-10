Reino Unido confirma un caso positivo de hantavirus en la remota isla de Tristán de Acuña

Las autoridades sanitarias puntualizaron que el hombre que dio positivo al hantavirus se encuentra "clínicamente bien". ( FUENTE EXTERNA )

El Reino Unido confirmó este miércoles un caso positivo de hantavirus de un ciudadano británico en la remota isla de Tristán de Acuña, en el Atlántico sur, vinculado al brote originado el pasado mes de abril en el crucero MV Hondius.

La Agencia británica de Seguridad Sanitaria (Ukhsa, en inglés) precisó que este caso, confirmado por laboratorio tras dar positivo en un test, no es exactamente nuevo, pues esta persona ya estaba contabilizada como caso probable por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su exposición con el buque.

Las muestras se recogieron en mayo, precisaron las autoridades sanitarias, y el individuo se encuentra ahora "clínicamente bien" y aislado en su domicilio de Tristán de Acuña, territorio británico de ultramar.

La isla, considerado uno de los territorios más remotos del mundo, se encuentra en el Atlántico sur, siendo Santa Elena, a 2,173 kilómetros al norte, el lugar habitado más cercano. Durante su travesía, el MV Hondius hizo escala en ella.

MV Hondius

Su difícil acceso requirió que el pasado 10 de mayo personal médico del Ejército británico tuviera que lanzarse en paracaídas para entregar suministros y atender a este ciudadano, entonces todavía categorizado como caso sospechoso.

Este paciente, del que no han trascendido más detalles pero se sabe que es residente permanente en la isla, presentó los primeros síntomas dos semanas después de abandonar el MV Hondius el 14 de abril.

De los 22 pasajeros del crucero que acogió el Reino Unido tras desembarcar en Tenerife en mayo, la mayoría han abandonado el hospital de referencia, situado cerca de Liverpool (noroeste de Inglaterra), y continúan su periodo de aislamiento, de 42 días, en sus domicilios u otros alojamientos adecuados.