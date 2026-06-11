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Regulación de migraciones en España
Regulación de migraciones en España

Comisario UE de Migraciones sobre la regularización española: "No envía una buena señal"

Aunque matizó la información indicando que la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina.

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    Comisario UE de Migraciones sobre la regularización española: No envía una buena señal
    Unos 2.4 millones de migrantes cultivan las frutas y las verduras en Europa. (EFE)

    El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, sostuvo este jueves que "la señal" que envía la regularización de cerca de medio millón de migrantes indocumentados aprobada en enero por el Gobierno español "no es buena", aunque reconoció que el caso de España es "particular".

    "La señal general no es buena. Entiendo la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros.", dijo Brunner en una entrevista en grupo en la que participó EFE, al ser preguntado por la regularización.

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    Estas son las principales claves del acuerdo político, dado a conocer la semana pasada, sellado este lunes sobre el llamado Reglamento de Retornos, concebido para agilizar la expulsión de migrantes en situación irregular, así como sobre los siguientes pasos institucionales para su implementación.

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