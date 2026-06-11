Comisario UE de Migraciones sobre la regularización española: "No envía una buena señal"

Unos 2.4 millones de migrantes cultivan las frutas y las verduras en Europa. ( EFE )

El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, sostuvo este jueves que "la señal" que envía la regularización de cerca de medio millón de migrantes indocumentados aprobada en enero por el Gobierno español "no es buena", aunque reconoció que el caso de España es "particular".

"La señal general no es buena. Entiendo la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros.", dijo Brunner en una entrevista en grupo en la que participó EFE, al ser preguntado por la regularización.

De los centros de deportaciones

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han dado un paso más para la creación de centros para la deportación de inmigrantes en terceros países, una medida que supone el endurecimiento de la política migratoria de la UE y a la que se ha opuesto España desde su planteamiento inicial.

Estas son las principales claves del acuerdo político, dado a conocer la semana pasada, sellado este lunes sobre el llamado Reglamento de Retornos, concebido para agilizar la expulsión de migrantes en situación irregular, así como sobre los siguientes pasos institucionales para su implementación.

Muertos intentando llegar

Al menos 1,317 personas de 26 nacionalidades distintas perdieron la vida intentando llegar a España en los primeros cinco meses del año, entre ellas 142 mujeres y 129 niños, según un informe publicado este mes por la ONG Caminando Fronteras.

Ese es el número de víctimas documentadas por la organización tras investigar y analizar 150 tragedias constatadas en las distintas rutas de la frontera occidental euroafricana, con la ayuda de fuentes primarias, indica la ONG en su informe, aunque la cifra de fallecidos podría ser superior si se contabilizaran los desaparecidos de los que no se llega a tener constancia.