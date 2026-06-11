León XIV afirma que "la Iglesia no puede permanecer muda" ante el drama migratorio

El papa León XIV, mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración. ( EFE )

El papa León XIV ha asegurado que "la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados" en el mar, durante un discurso en el muelle de Arguineguin de Las Palmas de Gran Canaria, donde llegó para poner el foco sobre el drama de la migración.

El pontífice estadounidense, el primero que visita estas islas españolas, ha llegado desde Barcelona a Gran Canaria "donde llegan tantas vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad" y ha dejado claro que la Iglesia no debe callar ante ese drama.

Hambre y la violencia

Desde Arguineguin, que en 2020 fue llamado el "puerto de la vergüenza" después de que se hacinaran en ese lugar más de 2,300 migrantes durante días, el papa ha preguntado "si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre y la violencia, después del desierto, de la noche y del mar".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/73a02f40c8b6e9c85601b46397d91b8b0538eca1w-1bc55693.jpg Asistentes lanzan flores al mar en recuerdo de los migrantes muertos en la travesía durante el encuentro que el papa León XIV ha mantenido con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/7d73e141751996157dfb069c7201547ec3f83f16w-f9a25836.jpg El papa León XIV recibe flores de dos voluntarios para protagonizar una ofrenda floral en el mar en recuerdo de los migrantes muertos en la travesía durante el encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. (EFE) ‹ >