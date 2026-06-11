Las olas de calor mataron a más de 200,000 personas en Europa en cuatro años, según la OMS

Vista de la playa de La Malagueta en la ciudad de Málaga este martes. La costa malagueña se mantiene este martes en aviso amarillo por altas temperaturas a causa del viento de terral y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas que podrían llegar a los 39 grados. Las sensaciones térmicas rondarán entre los 20 y los 36 grados a lo largo del día, aunque es a partir de las 14.00 horas cuando empieza el riesgo amarillo y se prevé que comience el terral, un viento que sopla desde la tierra hacia el mar característico de la provincia malagueña. ( EFE )

Más de 200,000 personas murieron debido a olas de calor extremas en Europa en los últimos cuatro años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta sobre este fenómeno recurrente debido al cambio climático.

"Las olas de calor ya no son anomalías meteorológicas excepcionales", señaló la OMS el jueves, durante el lanzamiento en Berlín de nuevas directrices de la organización destinadas a proteger vidas frente a este fenómeno.

En la Unión Europea y "los países asociados a ella", el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri Kluge, afirma que "la mayoría de esas muertes eran totalmente evitables".

Además, "millones de personas más" se ven "afectadas física y mentalmente", agregó.

El continente europeo se está calentando mucho más rápido que cualquier otro, señala la OMS, que destaca en particular las muertes prematuras debidas a las olas de calor en Italia, España y Grecia.

"El calor es un asesino silencioso, pero no es una fatalidad", afirma la OMS, que insta a las autoridades de los países europeos a seguir sus recomendaciones para hacer frente al cambio climático.

Temperarturas por encima del promedio en el Pacífico

En su último informe, presentado este jueves, los científicos de la NOAA señalaron que "durante el último mes se desarrollaron condiciones propias de El Niño", tal como lo indican las temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio en el Pacífico.

"Existe un 63% de probabilidades de que se produzca un fenómeno de El Niño muy intenso entre noviembre y enero, el cual se situaría entre los episodios más fuertes registrados desde 1950", destacó.

Cada episodio de El Niño es diferente, pero los eventos de gran magnitud suelen seguir patrones conocidos.

Entre ellos figuran sequías en partes de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones en los vientos monzones de India y cambios en los regímenes de precipitaciones en toda la zona tropical.

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