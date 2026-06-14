El Reino Unido prohibirá mañana el uso de redes sociales a los menores de 16 años

Australia cumple este junio seis meses desde la entrada en vigor de la ley que prohíbe el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años, una medida pionera que ha inspirado iniciativas similares en otros países y cuyo balance continúa dividiendo a expertos, autoridades y jóvenes. ( EFE )

El Gobierno británico prohibirá mañana el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, así como la comunicación en 'chats' de juegos con extraños, según adelantan hoy varios medios británicos.

Las medidas del Gobierno de Keir Starmer irán más lejos que las de Australia, pionera en las restricciones de las redes para menores; así, incluirán con alguna medida técnica la imposibilidad de navegar en las redes a partir de las 20.30 para los menores de 18 años.

Las redes que resultarán afectadas son en principio las mismas diez que en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

La plataforma Whats App de mensajería no estará entre las afectadas por considerarse que todavía cumple algún valor educativo.

Apoyo de la mayoría

El Gobierno de Starmer aseguró hoy que esta prohibición de las redes para los menores está apoyada por nueve de cada diez personas, según una consulta llevada a cabo en línea en las pasadas dos semanas.

Los demás detalles de la prohibición, así como las medidas técnicas para aplicarla, se harán públicos mañana lunes.

La decisión de Suecia

En un comunicado emitido la semana pasada, la Agencia de Salud Pública sueca anunció el inicio del proceso para impedir la entrega a niños de teléfonos "inteligentes", que permiten el acceso a redes sociales. Optarán por darles teléfonos sencillos.

El objetivo de la recomendación es "principalmente reducir el riesgo de que los niños se expongan a contenidos nocivos, desarrollen problemas de sueño o adquieran un patrón de uso similar a una adicción".

Si bien las entrevistas con los niños revelaron que valoraban la posibilidad de mantenerse en contacto con familiares y amigos a través del celular, la agencia expresó que los riesgos potenciales superaban los beneficios.

"El uso se asocia con distracción, presión social y exposición a contenidos y contactos nocivos", argumentó el organismo público y subrayó que las investigaciones también demostraron que se asocia con "un sueño de menor calidad".