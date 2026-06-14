Violencia y actos vandálicos en manifestación contra el G7 en Ginebra

Activistas contrarios al G7 se enfrentan con la policía antidisturbios entre nubes de gas lacrimógeno durante una manifestación contra la cumbre del G7 en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 2026. Las protestas contra la cumbre del G7, prevista del 15 al 17 de junio de 2026 en Evian, Francia, se concentran este fin de semana en la cercana ciudad de Ginebra. Los manifestantes eligieron Ginebra por su mayor accesibilidad en comparación con el amplio perímetro de seguridad establecido alrededor de Evian ( EFE )

Miles de personas participan en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.

La ruta que debe tomar la manifestación, la única autorizada por las autoridades contra la reunión de líderes, está fuertemente resguardada por las fuerzas del orden, que han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos.

La primera parte de la marcha corresponde a una manifestación feminista por el día de la mujer, que ha coincidido con la protesta contra los líderes que se reúnen a partir de mañana en Évian, a menos de 60 km de Ginebra.

Cientos de personas, en su mayoría, hombres y jóvenes, ocultan sus rostros con mascarillas y pañuelos. Un grupo se distanció del grueso de la manifestación para hacerse con piedras y lanzarlas a los policías, según constató.

Una manifestación con el aval de autoridades de Ginebra

La única manifestación autorizada contra la Cumbre del G7 que empieza este lunes en Francia arrancó hoy en la vecina Ginebra, que lleva semanas preparándose para acoger esta marcha ciudadana y, a la vez, evitar actos de violencia, vandalismo o sabotaje que suelen empañar estos actos y de los que la ciudad suiza guarda ingratos recuerdos.

El G7 se celebrará hasta el miércoles en la localidad de Évian-Les-Bains, a 45 kilómetros de Ginebra a orillas del lago Leman, pero el Gobierno francés mantuvo su negativa a autorizar una manifestación en su territorio, por lo que el colectivo organizador "No G7" (integrado por más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda) pidió a las autoridades ginebrinas que permitieran celebrar el acto.

Tras infructuosas negociaciones entre Suiza y Francia, las autoridades de Ginebra avaladas por el Gobierno central terminaron aceptando acoger la manifestación, a pesar de que los franceses ni siquiera aceptaron participar en los gastos de seguridad.

Ginebra, considerada Ciudad Internacional y corazón del multilateralismo por ser la sede europea de la ONU y de decenas de organizaciones internacionales, consideró que tenía el deber moral de garantizar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de la gente, explicó la encargada en el gobierno cantonal de Ginebra de esta cuestión, Carole-Anne Kast.

A la marcha han comprometido su presencia numerosos colectivos de distintos países europeos que han ido llegando a Ginebra, donde se han impuesto estrictas medidas de seguridad y que ha cerrado 21 de sus 26 pasos de frontera con Francia para poder controlar las entradas.

Se ha movilizado a 4,000 militares para apoyar a las fuerzas policiales.

Si bien las manifestaciones antiG7 han sido de diverso tamaño y han captado un nivel de atención variada en los últimos años, el antecedente más violento es el del G8 (en ese entonces Rusia formaba parte) de 2003, que también fue en Évian, aunque la manifestación en ese entonces se desarrolló igualmente en Ginebra, donde hubo cuantiosos daños materiales provocados por grupos extremadamente violentos.

Las autoridades han impuesto un recorrido que limita el paso de los manifestantes por la orilla derecha del lago Lemán, sin cruzar el emblemático Puente de Mont Blanc, que era algo que los organizadores habían pedido, lo que les mantiene apartados del centro de la ciudad, aunque pasarán frente a la sede de la ONU.

Muy cerca se encuentra la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha redoblado su seguridad por ser vista como uno de los símbolos del capitalismo y del libre mercado, y que ya en el pasado ha sido objeto de manifestaciones violentas.

Decenas de comercios en el centro de Ginebra han optado por proteger sus vitrinas con tablones de madera en previsión de posibles disturbios.