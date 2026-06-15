Emmanuel Macron desafía a Trump y mantiene el impuesto a las empresas digitales

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que no cederá a la exigencia de Donald Trump para que suprima el impuesto a las compañías digitales, bajo la amenaza de aranceles al vino y al champán, y avanzó que sobre esa cuestión mantendrá una discusión "respetuosa pero firme" con él.

"El impuesto a las digitales, los europeos lo decidieron, varios países lo han puesto en marcha y forma parte de nuestro derecho. No son los Estados Unidos los que deciden por el derecho de los europeos ni de los franceses", subrayó Macron en una entrevista al canal de televisión francés TF1 desde Évian, pocas horas antes de recibir a Trump al inicio de la cumbre del G7.

Reaccionaba así a una información publicada este lunes por The New York Times, según la cual Trump ha advertido al presidente francés de que impondrá aranceles del 100 % al vino y al champán francés si no retira el impuesto a las digitales, que afecta sobre todo a las compañías estadounidenses del sector.

Impacto y contexto de la disputa arancelaria entre Francia y Estados Unidos

Macron recordó que los europeos ya llegaron a un acuerdo arancelario con Estados Unidos el verano pasado, tras meses de negociación, después de que Trump desatara la guerra comercial, dando a entender que la cuestión está cerrada.

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"Ahora lo que hace falta es estabilidad", señaló, antes de añadir que se va a poner en evidencia que "los aranceles no le van bien a nadie", ni a los sectores de producción de los países que los deben pagar para exportar, pero tampoco a Estados Unidos, porque "eso no soluciona para nada sus problemas de comercio y aumenta ciertos precios".

Se mostró convencido de que este asunto se va a solucionar "de forma respetuosa" y recordó que el G7 se creó precisamente en 1975 a iniciativa de Francia "para solucionar muchos de los desequilibrios internacionales".

"Es mejor ponerse de acuerdo, sobre todo cuando estamos entre grandes democracias", concluyó.

Francia fue pionera en Europa con el impuesto a las digitales desde 2019 con un gravamen del 3 % a la publicidad, los servicios de plataforma y la venta de datos vinculados al territorio francés.