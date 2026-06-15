×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
León XIV
León XIV

El papa insta a "visitar a los mayores" ante "la dolorosa sensación de ser olvidados"

También pidió a los mayores no sentir vergüenza por la fragilidad que aparece

    Expandir imagen
    El papa insta a visitar a los mayores ante la dolorosa sensación de ser olvidados
    El papa León XIV saluda desde el balcón del Obispado de Tenerife a las miles de personas que han salido a las calles para verlo este viernes durante su visita a la isla de Tenerife. (EFE)

    El papa León XIV instó a retomar "la bella costumbre de visitar a los propios abuelos, los mayores de la familia y también a aquellos que no reciben ninguna visita" ante "la dolorosa sensación" que muchos prueban de "ser olvidados".

    "La dolorosa sensación de ser olvidados, desafortunadamente, es común en muchas personas, especialmente entre los mayores", constató el papa en su mensaje para la VI Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos que fue publicado este lunes.

    Lamentó el papa que "sobre la vida de muchos mayores parece haberse extendido un velo que difumina los rasgos de los rostros y los cubre con el olvido" y que esto sucede sobre todo "en las casas donde reina la soledad y también en aquellos lugares de hospitalización donde la singularidad de cada persona corre el riesgo de ser reducida al número de su cama o a su patología".

    Por ello, en su mensaje, invitó a todos "a retomar la bella costumbre de visitar a los propios abuelos, los mayores de la familia y también a aquellos que no reciben ninguna visita". "Llévenles, junto con este mensaje y su presencia, la cercanía y el afecto del papa", agregó.

    RELACIONADAS

    Llama a no sentir vergüenza 

    La Iglesia, explicó, "conoce el sufrimiento de sus hijos más mayores, sabe bien que muchas veces se les mira con prejuicios y no se les considera.

    También pidió a los mayores "no sentir vergüenza por la fragilidad que aparece y también a comprender que todos, siempre, tenemos necesidad los unos de los otros y requerimos atención y cuidados".

    Destacó que "en este tiempo, marcado de una manera tan fuerte por la violencia bélica y social", muchos ancianos "se interrogan acerca de cómo será el mundo en el cual crecerán los propios nietos" y por ello los exhorto, a unirse en oración "para que llegue pronto la paz al mundo entero". 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 