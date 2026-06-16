×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
acuerdo de paz EE.UU. Israel
acuerdo de paz EE.UU. Israel

León XIV saluda el memorándum entre EE. UU. e Irán y espera que sea una solución para la paz

El pontífice instó a eliminar las armas nucleares y buscar soluciones a problemas económicos y sociales

    Expandir imagen
    León XIV saluda el memorándum entre EE. UU. e Irán y espera que sea una solución para la paz
    El papa León XIV (EFE)

    El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EE. UU. e Israel para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar "por el bien de todos".

    "Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes. Todavía habrá varios puntos por acordar, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra. Así que espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos", dijo el pontífice a preguntas de los medios en Castelgandolfo.

    RELACIONADAS

    Eliminación de armas nucleares

    El papa también instó a eliminar las armas nucleares "buscando el bien de todos los pueblos, buscando soluciones a los problemas, incluidos los económicos y sociales, que se han generado en este caso".

    El acuerdo entre EE. UU. e Irán, que el presidente estadounidense, Donald Trump, considera que sea definitivo en el plazo previsto de 60 días, vio definidos este martes la fecha y lugar de la firma de su memorando de entendimiento, el viernes en el resort suizo de Bürgenstock.

    Presión sobre Israel

    • Al mismo tiempo, el presidente estadounidense empieza a elevar la presión sobre Israel.

    Tras la rúbrica de ese protocolo, Washington y Teherán emprenderán negociaciones para una paz definitiva en dicho margen de dos meses.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 