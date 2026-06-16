×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Shein tienda París
Shein tienda París

La primera tienda física permanente del gigante chino Shein, en París, cerrará sus puertas

El cierre de la tienda en París se suma a las dificultades que enfrenta Shein en Francia, donde el Gobierno ha presentado denuncias por productos inapropiados

    Expandir imagen
    La primera tienda física permanente del gigante chino Shein, en París, cerrará sus puertas
    La tienda Shein del barrio del Marais de París. (ARCHIVO / EFE)

    La primera tienda física permanente lanzada por el gigante chino de la moda de bajo coste Shein, que abrió con gran controversia en un centro comercial en el corazón de París en 2025, cerrará sus puertas en los próximos meses, anunció este martes el propietario del establecimiento en el que se situaba.

    La llegada de Shein al emblemático BHV del barrio del Marais, en pleno centro de la capital francesa, estuvo rodeado desde el primer momento por la polémica, al considerar que suponía un daño al pequeño comercio tradicional.

    • Los propietarios del BHV consideran ahora que se trató de un "error estratégico", puesto que hizo que otras marcas abandonaran el centro comercial por no querer verse asociadas a Shein.

    La decisión se aplicará también a los otros centros de BHV en diferentes ciudades de Francia, donde también se abrieron tiendas del gigante chino.

    Acciones oficiales contra Shein en Francia

    La enseña buscará centrarse en sus actividades tradicionales de decoración y muebles.

    Se trata de otra mala noticia para Shein en Francia, donde el Gobierno galo presentó una denuncia para tratar de suspender sus actividades en línea tras detectar la venta de muñecas de carácter sexual con aspecto de niñas.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 