Sánchez rechaza la propuesta de presupuesto de la UE al considerarla "insuficiente"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llega a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. ( EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó este jueves la propuesta de la presidencia chipriota de la Unión Europea (UE) sobre el próximo presupuesto comunitario al considerarla "insuficiente" y reiteró la oposición de España a la política de retornos en materia de migración.

Sánchez participa en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas y que tiene en su orden del día el debate de ese próximo presupuesto de la UE, para el que la Comisión había presentado una propuesta que ha sido recortada por otra planteada por la presidencia chipriota.

Si el Gobierno español ya había pedido más ambición ante el planteamiento de la Comisión, ve con peores ojos la propuesta chipriota, y así lo dejó patente Sánchez.

Consideró que se está muy lejos de un acuerdo y denunció la falta de ambición de una propuesta "incluso más insuficiente que la anterior".

Esa falta de ambición dijo que queda evidenciada en todo lo que tiene que ver con la política de competitividad.

No se opuso a que haya una apuesta por todo lo relativo a defensa y seguridad, pero sí a que se haga en detrimento de otras políticas en las que consideró que Europa puede marcar la diferencia, como la forma de responder a las crisis humanitarias.

"Hay muchas aristas, muchas diferencias. Estamos muy lejos de un acuerdo", insistió el presidente del Gobierno español, quien, pese a mostrar su "escepticismo", mostró su deseo de poder llegar a un entendimiento antes de que acabe el año, tal y como ha planteado el presidente del Consejo, António Costa.

Sánchez volvió a manifestar el rechazo de España a la política de retornos en materia de migración que se ha aprobado por el Parlamento Europeo.

Esa política consideró que malgasta recursos económicos, ya que afirmó que la externalización a terceros países es "absolutamente ineficaz".

Pero además, dijo que conlleva un problema añadido reputacional de valores al estar trasladando Europa un mensaje que cree que no es el correcto.

Ucrania e Irán

Respecto a otros asuntos que se abordan en la cumbre, Sánchez reiteró el pleno apoyo de España a Ucrania y al acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al enfrentamiento bélico entre ambos.

Para Sánchez, ese acuerdo da la razón al planteamiento que ha tenido su Gobierno desde el inicio del conflicto.

Además, ante el debate sobre la forma de intentar rebajar el déficit comercial con China, subrayó que lo que la Unión Europea necesita son amigos, hay que ser pragmáticos y tender puentes con el país asiático.

El Gobierno español ya rechazó ante esta cumbre que los Veintisiete adopten medidas que supondrían entrar en una guerra comercial con China que subrayaron que no beneficiaría nada a la Unión Europea.

Además de participar en la cumbre, Sánchez asistió a un encuentro del grupo de países Amigos de la Cohesión.