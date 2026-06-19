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Prisión preventiva
Prisión preventiva

Prisión preventiva para madrastra acusada de la muerte de una niña de 8 años en Portugal

El caso se conoció cuando la Policía Judicial anunció la detención de la madrastra después de que el padre de la víctima denunciara su desaparición

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    Prisión preventiva para madrastra acusada de la muerte de una niña de 8 años en Portugal
    La Justicia de Portugal dictó prisión preventiva para una mujer de 48 años acusada de haber matado a su hijastra de 8 años en el norte del país. (MAGNIFIC.COM)

    La Justicia de Portugal dictó este viernes prisión preventiva para una mujer de 48 años acusada de haber matado a su hijastra de 8 años en el norte del país, informaron las autoridades judiciales.

    • Tras un primer interrogatorio judicial y el análisis de las pruebas recabadas hasta el momento, el Tribunal de la comarca de Vila Real consideró que existen "indicios sólidos" de la comisión, por parte de la acusada, de un delito de homicidio calificado, explicó en un comunicado la corte.

    En cuanto al otro delito del que también era sospechosa y por el que también fue imputada por la Fiscalía, consideró que, por el momento, no existen "indicios suficientes" que apunten a la comisión de un delito de profanación de cadáver.

    En este sentido, se decidió adoptar medidas cautelares que incluyen prisión preventiva, informó el tribunal.

    Denuncia del padre

    El caso se conoció este jueves cuando la Policía Judicial (PJ) anunció la detención de la madrastra después de que el miércoles el padre de la niña denunciara su desaparición en la localidad de Valpaços, próxima a la frontera con Galicia.

    Las diligencias realizadas permitieron hallar indicios de que la niña, que residía junto a su progenitor y la supuesta homicida, "habría sido objeto de una agresión violenta, de la cual resultó su muerte, siendo que todo indica que fue por asfixia mecánica". 

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