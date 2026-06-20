Alto comisionado de la ONU lamenta nuevo reglamento de la UE para agilizar deportaciones

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, habla con los medios de comunicación en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el Palacio Wilson, en Ginebra, Suiza. ( EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI )

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó la adopción por el Parlamento Europeo de un nuevo reglamento de retornos que permitirá la agilización de las deportaciones de migrantes y solicitantes de asilo a través de centros de devolución a terceros países.

"Los Estados de la UE no pueden simplemente externalizar a terceros países sus obligaciones en materia de derechos humanos", indicó este sábado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Afirmó que la cuestión es especialmente sensible en el caso de detenciones y devoluciones de personas vulnerables, incluidos niños, lo que "conlleva un alto riesgo de que se vulneren los derechos humanos".

Riesgo de violaciones

Türk también recordó que el derecho internacional deja claro que nadie debe ser devuelto a un lugar donde corra el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos u otros daños irreparables.

Los eurodiputados avalaron el 17 de junio el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.