Keir Starmer deja el poder: el Reino Unido busca un nuevo primer ministro

El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia una declaración frente a la residencia oficial de Downing Street, en Londres, tras anunciar su dimisión como jefe de Gobierno y líder del Partido Laborista. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN. )

Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

Declaraciones de Keir Starmer tras su dimisión

En una declaración ante la residencia oficial de Downing Street, el jefe del Gobierno dijo que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para conseguir una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer visiblemente emocionado ante las cámaras de televisión y rodeado de sus ministros y el personal que trabaja en Downing Street.

Contexto y consecuencias de la renuncia

El mandatario aseguró además que seguirá desempeñando sus funciones hasta que el Partido Laborista complete el proceso para elegir a su sucesor, con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de la gestión gubernamental.

La dimisión de Starmer se produce en medio de una creciente presión interna dentro de la formación gobernante, donde varios legisladores habían expresado en las últimas semanas dudas sobre su liderazgo y capacidad para mantener el respaldo parlamentario necesario para gobernar.