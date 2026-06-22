Zelenski da ultimátum a Lukashenko: una semana para retirar equipo que guía drones rusos

Ucrania ha advertido a Bielorrusia en contra de aumentar su implicación en la guerra con un ultimátum del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski a su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko. ( EFE/ ARCHIVO )

Ucrania ha advertido a Bielorrusia en contra de aumentar su implicación en la guerra con un ultimátum del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski a su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, para que desmantele, bajo amenaza de ataque, el equipo que, según Kiev, guía los drones rusos.

Minsk tiene menos de una semana para retirar los equipos de retransmisión que ayudan a Rusia a atacar las regiones del norte de Ucrania, según una serie de advertencias sin precedentes formuladas por Zelenski en tres ocasiones entre el viernes y el domingo.

El presidente ucraniano explicó que cuatro estaciones repetidoras situadas en las regiones bielorrusas de Brest y Gomel, cerca de la frontera entre ambos países, permiten los ataques con drones rusos contra los óblast (provincias) ucranianos de Volín, Zhitómir y Rivne, que causan víctimas y daños en las infraestructuras.

"Que desactiven esta tecnología. Creo que una semana le bastará para hacerlo. Si no lo hace, nosotros lo haremos", afirmó el líder ucraniano en la primera advertencia dirigida a Lukashenko durante una rueda de prensa celebrada el viernes en Kiev.

Señales a Minsk

La advertencia pública se produce tras una serie de peticiones entre bastidores dirigidas a Minsk, que no han dado ningún resultado, subrayó Zelenski en una entrevista para la televisión ucraniana emitida el domingo.

"A nivel militar y de inteligencia, Bielorrusia recibió un mensaje: dejen de ayudar a los rusos", insistió el presidente, y señaló que el uso de estaciones repetidoras constituye un "apoyo directo" a las fuerzas invasoras.

"Lukashenko debe demostrar una distensión con algo más que solo las palabras 'lo siento'", añadió, y reiteró que Ucrania desmantelará esas instalaciones por sí misma a menos que Bielorrusia "las apague, las retire y nos demuestre que han sido retiradas", aunque sin entrar en detalles sobre la naturaleza de la respuesta de Ucrania.

Zelenski también ha instado a Bielorrusia a "dejar de suministrar combustible al Ejército ruso". Los suministros de gasolina a Rusia se han multiplicado por 13 en los primeros cinco meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, señaló, mientras que las exportaciones de gasóleo se triplicaron, lo que ha ayudado a Rusia a adaptarse a la crisis provocada por los ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo.

Ucrania conoce todas las fábricas de Bielorrusia que "trabajan para Rusia y para esta guerra" al suministrar combustible y componentes para los vehículos blindados y los sistemas de misiles rusos, advirtió Zelenski, y señaló que "esto ayuda a Rusia a adaptarse a la presión y no acerca la paz".

"Todo esto está arrastrando a Bielorrusia a la guerra. Ucrania no quiere esto, y hemos advertido a la cúpula de facto de Bielorrusia", subrayó.

Un cambio en la retórica de Ucrania

Esta retórica de Zelenski representa un cambio notable en comparación con el inicio de la invasión, que refleja un impresionante aumento de la capacidad de Ucrania para llevar a cabo ataques aéreos de largo alcance.

"En 2022-2023, los misiles rusos atacaron desde Bielorrusia, pero Kiev hizo todo lo posible por evitar dar a Minsk un pretexto para lanzar un ataque directo", explicó a EFE Oleksí Melnik, analista de seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev.

En febrero de 2026, Zelenski mencionó brevemente que Ucrania había neutralizado la amenaza de los equipos de retransmisión que Bielorrusia había instalado por primera vez en 2025, insinuando una operación exitosa para desmantelar esas instalaciones.

No obstante, en aquel momento no se dieron destalles ni reacciones en declaraciones públicas, ni por parte de Minsk ni de Kiev.

"Ahora Ucrania se siente en una posición lo suficientemente fuerte como para cambiar el tono de la conversación con Lukashenko. Lukashenko también lo siente", subrayó Melnik.

El 15 de junio, Lukashenko se disculpó en una entrevista por las críticas que había vertido anteriormente contra Zelenski y admitió que Bielorrusia sería vulnerable a los ataques aéreos de Ucrania.

Sus palabras se produjeron tras la advertencia de Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Drones de Ucrania, de que su unidad había identificado 500 potenciales objetivos en Bielorrusia en caso de que Minsk se sume abiertamente a la guerra.

Sigue habiendo indicios de que Minsk podría estar preparándose para una confrontación directa con Ucrania bajo la presión de Moscú.

La oposición bielorrusa en el exilio, liderada por Svetlana Tijanóvskaya, afirmó este lunes que había entregado a Kiev un informe que detalla un aumento del gasto militar y la expansión del Ejército por parte del régimen de Minsk.

Los analistas consideran bajo el riesgo de un ataque a corto plazo por parte de Bielorrusia.

No obstante, Ucrania desplegará unidades adicionales de drones a lo largo de la frontera, según anunció la semana pasada el comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Sirski.